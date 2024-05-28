Суд оправдал екатеринбуржца, обвиняемого в групповом изнасиловании двоих детей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
При этом двое других фигурантов получили сроки Фото:

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор Петру Д., который обвинялся в совершении сексуального насилия над детьми 8 и 9 лет. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах и подтвердили в инстанции.

«Оправдательный приговор был вынесен 23 мая. Приговор не вступил в законную силу», — кратко пояснили в суде.

Разбирательство шло три года. В 2021 году вместе с Петром были задержаны еще двое мужчин. По версии следствия все трое были знакомы с матерью потерпевших и бывали в квартире. «Там и происходили изнасилования детей. Все трое были между собой знакомы», — уточнил инсайдер.

Но если двух обвиняемых суд приговорил к 15 годам лишения свободы, то третьего фигуранта дела отпустил — несмотря на то, что дети опознали всех троих мучителей и дали подробные показания. Якобы оправдательному приговору поспособствовал тот факт, что дети имеют психические отклонения и в связи с этим короткую память.

«Суд решил, что в отношении двух мужчин дети могли запомнить преступления, а в отношении третьего не могли. Это вызывает большие сомнения, так как все сексуальные преступления мужчины совершали в один промежуток времени в одной квартире», — добавил источник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор Петру Д., который обвинялся в совершении сексуального насилия над детьми 8 и 9 лет. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах и подтвердили в инстанции. «Оправдательный приговор был вынесен 23 мая. Приговор не вступил в законную силу», — кратко пояснили в суде. Разбирательство шло три года. В 2021 году вместе с Петром были задержаны еще двое мужчин. По версии следствия все трое были знакомы с матерью потерпевших и бывали в квартире. «Там и происходили изнасилования детей. Все трое были между собой знакомы», — уточнил инсайдер. Но если двух обвиняемых суд приговорил к 15 годам лишения свободы, то третьего фигуранта дела отпустил — несмотря на то, что дети опознали всех троих мучителей и дали подробные показания. Якобы оправдательному приговору поспособствовал тот факт, что дети имеют психические отклонения и в связи с этим короткую память. «Суд решил, что в отношении двух мужчин дети могли запомнить преступления, а в отношении третьего не могли. Это вызывает большие сомнения, так как все сексуальные преступления мужчины совершали в один промежуток времени в одной квартире», — добавил источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...