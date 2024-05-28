Суд оправдал екатеринбуржца, обвиняемого в групповом изнасиловании двоих детей

28 мая 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

При этом двое других фигурантов получили сроки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор Петру Д., который обвинялся в совершении сексуального насилия над детьми 8 и 9 лет. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах и подтвердили в инстанции. «Оправдательный приговор был вынесен 23 мая. Приговор не вступил в законную силу», — кратко пояснили в суде. Разбирательство шло три года. В 2021 году вместе с Петром были задержаны еще двое мужчин. По версии следствия все трое были знакомы с матерью потерпевших и бывали в квартире. «Там и происходили изнасилования детей. Все трое были между собой знакомы», — уточнил инсайдер. Но если двух обвиняемых суд приговорил к 15 годам лишения свободы, то третьего фигуранта дела отпустил — несмотря на то, что дети опознали всех троих мучителей и дали подробные показания. Якобы оправдательному приговору поспособствовал тот факт, что дети имеют психические отклонения и в связи с этим короткую память. «Суд решил, что в отношении двух мужчин дети могли запомнить преступления, а в отношении третьего не могли. Это вызывает большие сомнения, так как все сексуальные преступления мужчины совершали в один промежуток времени в одной квартире», — добавил источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор Петру Д., который обвинялся в совершении сексуального насилия над детьми 8 и 9 лет. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах и подтвердили в инстанции. «Оправдательный приговор был вынесен 23 мая. Приговор не вступил в законную силу», — кратко пояснили в суде. Разбирательство шло три года. В 2021 году вместе с Петром были задержаны еще двое мужчин. По версии следствия все трое были знакомы с матерью потерпевших и бывали в квартире. «Там и происходили изнасилования детей. Все трое были между собой знакомы», — уточнил инсайдер. Но если двух обвиняемых суд приговорил к 15 годам лишения свободы, то третьего фигуранта дела отпустил — несмотря на то, что дети опознали всех троих мучителей и дали подробные показания. Якобы оправдательному приговору поспособствовал тот факт, что дети имеют психические отклонения и в связи с этим короткую память. «Суд решил, что в отношении двух мужчин дети могли запомнить преступления, а в отношении третьего не могли. Это вызывает большие сомнения, так как все сексуальные преступления мужчины совершали в один промежуток времени в одной квартире», — добавил источник.