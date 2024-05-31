31 мая 2024

Юный свердловчанин попал в смертельное ДТП на мини-байке. Видео

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Госавтоинспекция устанавливает причины смертельного ДТП в селе Волковское
Госавтоинспекция устанавливает причины смертельного ДТП в селе Волковское Фото:

В селе Волковское (округ Богданович, Свердловская область) 31 мая вечером подросток на небольшом спортивном мотоцикле врезался в иномарку. В результате ДТП мальчик погиб. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции по региону на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Подросток на питбайке врезался в автомобиль Audi в селе Волковское. По предварительным данным, 13-летний мальчик при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении водителю иномарки. Мальчик погиб в аварии», — говорится в сообщении представителей ГАИ.

По данным полиции, вместе с подростком ехала девочка-пассажир, которая получила травмы и была доставлена в больницу. Дети не использовали защитную экипировку, когда ездили на мотоцикле, отметили в ГАИ.

Мать погибшего пояснила автоинспекторам, что питбайк находился в свободном доступе ребенка, был подарен сыну в конце апреля на его день рождения. Сотрудники ПДН составили административный протокол на мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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В селе Волковское (округ Богданович, Свердловская область) 31 мая вечером подросток на небольшом спортивном мотоцикле врезался в иномарку. В результате ДТП мальчик погиб. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции по региону на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Подросток на питбайке врезался в автомобиль Audi в селе Волковское. По предварительным данным, 13-летний мальчик при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении водителю иномарки. Мальчик погиб в аварии», — говорится в сообщении представителей ГАИ. По данным полиции, вместе с подростком ехала девочка-пассажир, которая получила травмы и была доставлена в больницу. Дети не использовали защитную экипировку, когда ездили на мотоцикле, отметили в ГАИ. Мать погибшего пояснила автоинспекторам, что питбайк находился в свободном доступе ребенка, был подарен сыну в конце апреля на его день рождения. Сотрудники ПДН составили административный протокол на мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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