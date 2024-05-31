В селе Волковское (округ Богданович, Свердловская область) 31 мая вечером подросток на небольшом спортивном мотоцикле врезался в иномарку. В результате ДТП мальчик погиб. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции по региону на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Подросток на питбайке врезался в автомобиль Audi в селе Волковское. По предварительным данным, 13-летний мальчик при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении водителю иномарки. Мальчик погиб в аварии», — говорится в сообщении представителей ГАИ.
По данным полиции, вместе с подростком ехала девочка-пассажир, которая получила травмы и была доставлена в больницу. Дети не использовали защитную экипировку, когда ездили на мотоцикле, отметили в ГАИ.
Мать погибшего пояснила автоинспекторам, что питбайк находился в свободном доступе ребенка, был подарен сыну в конце апреля на его день рождения. Сотрудники ПДН составили административный протокол на мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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