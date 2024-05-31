31 мая 2024

В Магнитогорске на несколько тысяч наказали бабушку, не успевшую оплатить проезд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , пенсионер, бабушка, общественная остановка
Бабушка не успела дойти до валидатора (фото из архива) Фото:

В городе Магнитогорске (Челябинской области) на 2500 рублей оштрафовали 84-летнюю женщину, которая не успела оплатить проезд в трамвае. Об этом рассказали родственники пострадавшей.

«В Магнитогорске 84-летняя бабушка зашла в трамвай, не успела приложить пенсионную карту к валидатору, как к ней подлетели контролеры — три молодые женщины и потребовали билет. Бабушка начала оправдываться, но доблестные работники сказали, что просто так они это дело не оставят. И не оставили, в результате чего обязали выплатить штраф 2500 рублей», — написал Ильнур А. в группе «Текслер, Помоги!» в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов мужчины, контролера в трамвае не было. И пожилая женщина, рискуя, должна была идти во время движения транспорта до валидаторов или водителя. Сама женщина из семьи репрессированных, честно работала всю жизнь, говорит Ильнур А. К посту мужчина приложил постановление о наложении штрафа на пожилую женщину. В документе указано, что дело об административном наказании возбуждено против женщины 1940 года рождения.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации Магнитогорска и МУП «Маггортранс». Ответ будет опубликован после получения.

В постановлении сказано, что оштрафована женщина 1940 года рождения
В постановлении сказано, что оштрафована женщина 1940 года рождения

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В городе Магнитогорске (Челябинской области) на 2500 рублей оштрафовали 84-летнюю женщину, которая не успела оплатить проезд в трамвае. Об этом рассказали родственники пострадавшей. «В Магнитогорске 84-летняя бабушка зашла в трамвай, не успела приложить пенсионную карту к валидатору, как к ней подлетели контролеры — три молодые женщины и потребовали билет. Бабушка начала оправдываться, но доблестные работники сказали, что просто так они это дело не оставят. И не оставили, в результате чего обязали выплатить штраф 2500 рублей», — написал Ильнур А. в группе «Текслер, Помоги!» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов мужчины, контролера в трамвае не было. И пожилая женщина, рискуя, должна была идти во время движения транспорта до валидаторов или водителя. Сама женщина из семьи репрессированных, честно работала всю жизнь, говорит Ильнур А. К посту мужчина приложил постановление о наложении штрафа на пожилую женщину. В документе указано, что дело об административном наказании возбуждено против женщины 1940 года рождения. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации Магнитогорска и МУП «Маггортранс». Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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