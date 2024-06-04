Пашинян выразил соболезнования Путину в связи со смертью Чилингарова

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Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной Чилингарова
Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной Чилингарова Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной известного исследователя Арктики и Антарктики, полномочного представителя Государственной Думы РФ Артура Чилингарова. Об этом говорится на сайте премьер-министра Армении.

«С глубокой скорбью воспринял известие о кончине выдающегося исследователя Арктики и Антарктики, полномочного представителя Государственной Думы Российской Федерации Артура Николая Чилингарова. <...> Пожалуйста, передайте слова сочувствия и поддержки семье и соседям Артура Чилингарова от имени народа Армении и от мебя лично», — написал Пашинян в письме президенту России Владимиру Путину. Он также отметил вклад Чилингарова в изучение полярных регионов и то, что полярник удостоен государственных наград Республики Армения за вклад в укрепление и развитие дружбы между Арменией и Россией.

Ранее после продолжительной болезни скончался известный полярник, географ и общественный деятель Артур Чилингаров. На момент смерти ему было 84 года. Прощание с ним прошло в Москве 4 июня в храме Христа Спасителя. Гроб с телом Чилингарова привезли в храм около 7:20 по мск, передает телеканал 360

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной известного исследователя Арктики и Антарктики, полномочного представителя Государственной Думы РФ Артура Чилингарова. Об этом говорится на сайте премьер-министра Армении. «С глубокой скорбью воспринял известие о кончине выдающегося исследователя Арктики и Антарктики, полномочного представителя Государственной Думы Российской Федерации Артура Николая Чилингарова. <...> Пожалуйста, передайте слова сочувствия и поддержки семье и соседям Артура Чилингарова от имени народа Армении и от мебя лично», — написал Пашинян в письме президенту России Владимиру Путину. Он также отметил вклад Чилингарова в изучение полярных регионов и то, что полярник удостоен государственных наград Республики Армения за вклад в укрепление и развитие дружбы между Арменией и Россией. Ранее после продолжительной болезни скончался известный полярник, географ и общественный деятель Артур Чилингаров. На момент смерти ему было 84 года. Прощание с ним прошло в Москве 4 июня в храме Христа Спасителя. Гроб с телом Чилингарова привезли в храм около 7:20 по мск, передает телеканал 360. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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