Пашинян выразил соболезнования Путину в связи со смертью Чилингарова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной известного исследователя Арктики и Антарктики, полномочного представителя Государственной Думы РФ Артура Чилингарова. Об этом говорится на сайте премьер-министра Армении.
«С глубокой скорбью воспринял известие о кончине выдающегося исследователя Арктики и Антарктики, полномочного представителя Государственной Думы Российской Федерации Артура Николая Чилингарова. <...> Пожалуйста, передайте слова сочувствия и поддержки семье и соседям Артура Чилингарова от имени народа Армении и от мебя лично», — написал Пашинян в письме президенту России Владимиру Путину. Он также отметил вклад Чилингарова в изучение полярных регионов и то, что полярник удостоен государственных наград Республики Армения за вклад в укрепление и развитие дружбы между Арменией и Россией.
Ранее после продолжительной болезни скончался известный полярник, географ и общественный деятель Артур Чилингаров. На момент смерти ему было 84 года. Прощание с ним прошло в Москве 4 июня в храме Христа Спасителя. Гроб с телом Чилингарова привезли в храм около 7:20 по мск, передает телеканал 360.
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