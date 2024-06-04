Замгенпрокурора РФ Зайцев продолжил заботу о челябинских сиротах

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Сергей Зайцев следит за соблюдением прав и законных интересов детей-сирот
Сергей Зайцев следит за соблюдением прав и законных интересов детей-сирот Фото:

Заместитель генпрокурора РФ в УрФО Сергей Зайцев на постоянной основе отслеживает нарушения прав челябинских детей-сирот. Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, текущий год не стал исключением.

«На особом контроле заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева находятся вопросы соблюдения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Органами прокуратуры Челябинской области в защиту жилищных прав детей-сирот принимаются меры реагирования, позволяющие обеспечить жильем сотни нуждающихся», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что в текущем году бюджетное финансирование увеличено на 37%, выделено более 2 млрд рублей, что позволит обеспечить жильем порядка 800 детей-сирот. Более 470 сирот уже получили крышу над головой. Также для них предусмотрены меры дополнительной поддержки в виде сертификата для приобретения благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения ипотеки. Такой мерой воспользовалось уже 115 граждан.

«Кроме того, в регионе по предложению прокурора действуют дополнительные меры соцподдержки детей-сирот: компенсация расходов на оплату найма жилого помещения. В 2024 году такой мерой уже воспользовалось 250 лиц», — добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Заместитель генпрокурора РФ в УрФО Сергей Зайцев на постоянной основе отслеживает нарушения прав челябинских детей-сирот. Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, текущий год не стал исключением. «На особом контроле заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева находятся вопросы соблюдения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Органами прокуратуры Челябинской области в защиту жилищных прав детей-сирот принимаются меры реагирования, позволяющие обеспечить жильем сотни нуждающихся», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в текущем году бюджетное финансирование увеличено на 37%, выделено более 2 млрд рублей, что позволит обеспечить жильем порядка 800 детей-сирот. Более 470 сирот уже получили крышу над головой. Также для них предусмотрены меры дополнительной поддержки в виде сертификата для приобретения благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения ипотеки. Такой мерой воспользовалось уже 115 граждан. «Кроме того, в регионе по предложению прокурора действуют дополнительные меры соцподдержки детей-сирот: компенсация расходов на оплату найма жилого помещения. В 2024 году такой мерой уже воспользовалось 250 лиц», — добавили в пресс-службе прокуратуры региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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