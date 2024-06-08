08 июня 2024
07 июня 2024

В Челябинской области сильный ветер совал кровлю с Дома культуры. Видео

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Виды Екатеринбурга, крыша, вторичное жилье
Крышу сорвало с Дома культуры в поселке (фото из архива) Фото:

В поселке Остроленко (Нагайбакский район, Челябинская область) 8 июня сильный ветер сорвал куски мягкой кровли с Дома культуры. Об этом пишут очевидцы в соцсети.

«В Остроленко сильным ветром сорвало куски мягкой кровли с Дома культуры. Глава района Егор Тимофеев распорядится незамедлительно произвести подсчет нанесенного ущерба», — сообщается в telegram-канале «Газета Всходы».

Жители Нагайбакского района ранее рассказали про торнадо, который движется в их сторону. Кадрами воздушного вихря 8 июня очевидцы поделились в соцсети.

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В поселке Остроленко (Нагайбакский район, Челябинская область) 8 июня сильный ветер сорвал куски мягкой кровли с Дома культуры. Об этом пишут очевидцы в соцсети. «В Остроленко сильным ветром сорвало куски мягкой кровли с Дома культуры. Глава района Егор Тимофеев распорядится незамедлительно произвести подсчет нанесенного ущерба», — сообщается в telegram-канале «Газета Всходы». Жители Нагайбакского района ранее рассказали про торнадо, который движется в их сторону. Кадрами воздушного вихря 8 июня очевидцы поделились в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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