Крышу сорвало с Дома культуры в поселке (фото из архива)
В поселке Остроленко (Нагайбакский район, Челябинская область) 8 июня сильный ветер сорвал куски мягкой кровли с Дома культуры. Об этом пишут очевидцы в соцсети.
«В Остроленко сильным ветром сорвало куски мягкой кровли с Дома культуры. Глава района Егор Тимофеев распорядится незамедлительно произвести подсчет нанесенного ущерба», — сообщается в telegram-канале «Газета Всходы».
Жители Нагайбакского района ранее рассказали про торнадо, который движется в их сторону. Кадрами воздушного вихря 8 июня очевидцы поделились в соцсети.
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