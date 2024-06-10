«Жизньмарт» ищет новых поставщиков после скандала с отравлениями

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"Жизньмарт" выберет новых поставщиков 1 августа
"Жизньмарт" выберет новых поставщиков 1 августа Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

«Жизньмарт» начал поиски поставщиков продукции в Уральском федеральном округе после закрытия фабрик из-за массового отравления екатеринбуржцев. Об этом заявил владелец сети Иван Зайченко.

«У нас освободилось два места в пуле, и мы решили провести открытый отбор поставщиков вкусной еды для наших магазинов в Уральском федеральном округе. Чтобы найти лучших из лучших и познакомиться с новыми фабриками, о которых мы еще не знаем», — написал бизнесмен в своем telegram-канале.

О массовом отравлении стало известно 22 мая. Вирусы, по данным Роспотребнадзора, были выявлены у 18 человек. Зайченко пообещал пострадавшим покупателям выплатить по миллиону рублей. Правда, потом заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить выплаты. По последним данным, сейчас закрыты девять предприятий на 30-90 суток, проверки продолжаются. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

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«Жизньмарт» начал поиски поставщиков продукции в Уральском федеральном округе после закрытия фабрик из-за массового отравления екатеринбуржцев. Об этом заявил владелец сети Иван Зайченко. «У нас освободилось два места в пуле, и мы решили провести открытый отбор поставщиков вкусной еды для наших магазинов в Уральском федеральном округе. Чтобы найти лучших из лучших и познакомиться с новыми фабриками, о которых мы еще не знаем», — написал бизнесмен в своем telegram-канале. О массовом отравлении стало известно 22 мая. Вирусы, по данным Роспотребнадзора, были выявлены у 18 человек. Зайченко пообещал пострадавшим покупателям выплатить по миллиону рублей. Правда, потом заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить выплаты. По последним данным, сейчас закрыты девять предприятий на 30-90 суток, проверки продолжаются. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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