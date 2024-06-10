«Жизньмарт» ищет новых поставщиков после скандала с отравлениями

«Жизньмарт» начал поиски поставщиков продукции в Уральском федеральном округе после закрытия фабрик из-за массового отравления екатеринбуржцев. Об этом заявил владелец сети Иван Зайченко.
«У нас освободилось два места в пуле, и мы решили провести открытый отбор поставщиков вкусной еды для наших магазинов в Уральском федеральном округе. Чтобы найти лучших из лучших и познакомиться с новыми фабриками, о которых мы еще не знаем», — написал бизнесмен в своем telegram-канале.
О массовом отравлении стало известно 22 мая. Вирусы, по данным Роспотребнадзора, были выявлены у 18 человек. Зайченко пообещал пострадавшим покупателям выплатить по миллиону рублей. Правда, потом заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить выплаты. По последним данным, сейчас закрыты девять предприятий на 30-90 суток, проверки продолжаются. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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