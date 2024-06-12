В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского

В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского Хомутынника

12 июня 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

В Крыму национализировали имущество, связанное с соратником Владимира Зеленского Виталием Хомутынником Фото: Официальный сайт президента Украины В Крыму национализировали квартиру семьи политика Виталия Хомутынника, который считается соратником украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника», — сказал Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что речь о квартире, которая находится в поселке Ливадия. Там же находилась и недвижимость самого Зеленского, которая была национализирована ранее. Парламент Крыма принял решение национализировать имущество украинских чиновников еще в 2022 году. В частности, это касается тех, кто связан непосредственно с киевским правительством, а также теми, кто проводит недружественные действия в отношении российских граждан. В прошлом году на аукционе продали квартиру Зеленского за 44,3 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Крыму национализировали квартиру семьи политика Виталия Хомутынника, который считается соратником украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника», — сказал Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что речь о квартире, которая находится в поселке Ливадия. Там же находилась и недвижимость самого Зеленского, которая была национализирована ранее. Парламент Крыма принял решение национализировать имущество украинских чиновников еще в 2022 году. В частности, это касается тех, кто связан непосредственно с киевским правительством, а также теми, кто проводит недружественные действия в отношении российских граждан. В прошлом году на аукционе продали квартиру Зеленского за 44,3 миллиона рублей.