Беларусь отозвала своего посла в Армении

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Беларусь отзывает посла в Армении
Беларусь отзывает посла в Армении Фото:

Беларусь отзывает своего посла из Армении. Об этом сообщил представитель МИД Республики Анатолий Глаз. Ранее Ереван отозвала своего посла из Минска. 

«Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск», — приводит агентство «Белта» заявление Глаза. Он подчеркнул, что Минск видит, какая сложная ситуация сложилась в Армении сейчас. 

Однако, как добавил Глаз, Республика не понимают, как внутренние процессы в Армении связаны с Беларусью. Ранее Ереван вызвал своего посла Размика Хумаряна для консультаций. Причины вызова не указывались. Это произошло на фоне заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ни один представитель страны не поедет в Беларусь, пока президентом остается Александр Лукашенко.

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Беларусь отзывает своего посла из Армении. Об этом сообщил представитель МИД Республики Анатолий Глаз. Ранее Ереван отозвала своего посла из Минска.  «Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск», — приводит агентство «Белта» заявление Глаза. Он подчеркнул, что Минск видит, какая сложная ситуация сложилась в Армении сейчас.  Однако, как добавил Глаз, Республика не понимают, как внутренние процессы в Армении связаны с Беларусью. Ранее Ереван вызвал своего посла Размика Хумаряна для консультаций. Причины вызова не указывались. Это произошло на фоне заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ни один представитель страны не поедет в Беларусь, пока президентом остается Александр Лукашенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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