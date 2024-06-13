Беларусь отозвала своего посла в Армении

Беларусь отзывает своего посла из Армении. Об этом сообщил представитель МИД Республики Анатолий Глаз. Ранее Ереван отозвала своего посла из Минска.
«Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск», — приводит агентство «Белта» заявление Глаза. Он подчеркнул, что Минск видит, какая сложная ситуация сложилась в Армении сейчас.
Однако, как добавил Глаз, Республика не понимают, как внутренние процессы в Армении связаны с Беларусью. Ранее Ереван вызвал своего посла Размика Хумаряна для консультаций. Причины вызова не указывались. Это произошло на фоне заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ни один представитель страны не поедет в Беларусь, пока президентом остается Александр Лукашенко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.