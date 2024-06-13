Челябинцам сообщили, когда спадет аномальная жара

«Гисметео»: аномальная температура продержится в Челябинске еще два дня

14 июня 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

В ближайшие дни дневная температура в Челябинске снизится на 5-7 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аномально жаркая погода продержится в Челябинске до конца недели, а начиная с 17 июня средняя дневная температура не будет превышать 28 градусов. Это следует из прогноза на сайте «Гисметео». «В выходные, 15 и 16 июня, челябинцев будет ожидать погода до 32 градусов жары. В понедельник, 17 июня, дневная температура снизится до +28. 18 и 19 июня будет 26 градусов тепла», — сообщается в долгосрочном прогнозе синоптиков. При этом в 15, 16 и 17 июня ожидаются небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду. Как сообщало URA.RU ранее, жара в Челябинск пришла 12 июня, в День России. Температура поднялась до 31 градуса. Аномальная жара продержится в Челябинске еще два дня Скрин сайта «Гисметео». https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/10-days/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аномально жаркая погода продержится в Челябинске до конца недели, а начиная с 17 июня средняя дневная температура не будет превышать 28 градусов. Это следует из прогноза на сайте «Гисметео». «В выходные, 15 и 16 июня, челябинцев будет ожидать погода до 32 градусов жары. В понедельник, 17 июня, дневная температура снизится до +28. 18 и 19 июня будет 26 градусов тепла», — сообщается в долгосрочном прогнозе синоптиков. При этом в 15, 16 и 17 июня ожидаются небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду. Как сообщало URA.RU ранее, жара в Челябинск пришла 12 июня, в День России. Температура поднялась до 31 градуса.