Челябинцам сообщили, когда спадет аномальная жара

Аномально жаркая погода продержится в Челябинске до конца недели, а начиная с 17 июня средняя дневная температура не будет превышать 28 градусов. Это следует из прогноза на сайте «Гисметео».
«В выходные, 15 и 16 июня, челябинцев будет ожидать погода до 32 градусов жары. В понедельник, 17 июня, дневная температура снизится до +28. 18 и 19 июня будет 26 градусов тепла», — сообщается в долгосрочном прогнозе синоптиков.
При этом в 15, 16 и 17 июня ожидаются небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.
Как сообщало URA.RU ранее, жара в Челябинск пришла 12 июня, в День России. Температура поднялась до 31 градуса.
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