13 июня 2024

Челябинцам сообщили, когда спадет аномальная жара

«Гисметео»: аномальная температура продержится в Челябинске еще два дня
© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
В ближайшие дни дневная температура в Челябинске снизится на 5-7 градусов Фото:

Аномально жаркая погода продержится в Челябинске до конца недели, а начиная с 17 июня средняя дневная температура не будет превышать 28 градусов. Это следует из прогноза на сайте «Гисметео».

«В выходные, 15 и 16 июня, челябинцев будет ожидать погода до 32 градусов жары. В понедельник, 17 июня, дневная температура снизится до +28. 18 и 19 июня будет 26 градусов тепла», — сообщается в долгосрочном прогнозе синоптиков.

При этом в 15, 16 и 17 июня ожидаются небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.

Как сообщало URA.RU ранее, жара в Челябинск пришла 12 июня, в День России. Температура поднялась до 31 градуса.

Аномальная жара продержится в Челябинске еще два дня
Аномальная жара продержится в Челябинске еще два дня

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Аномально жаркая погода продержится в Челябинске до конца недели, а начиная с 17 июня средняя дневная температура не будет превышать 28 градусов. Это следует из прогноза на сайте «Гисметео». «В выходные, 15 и 16 июня, челябинцев будет ожидать погода до 32 градусов жары. В понедельник, 17 июня, дневная температура снизится до +28. 18 и 19 июня будет 26 градусов тепла», — сообщается в долгосрочном прогнозе синоптиков. При этом в 15, 16 и 17 июня ожидаются небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду. Как сообщало URA.RU ранее, жара в Челябинск пришла 12 июня, в День России. Температура поднялась до 31 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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