В Челябинске ожидается 31-градусная жара

09 июня 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Синоптики анонсировали челябинцам жаркую пляжную погоду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в День России, 12 июня, ожидается безоблачная погода с максимальной дневной температурой в 28 градусов тепла, а в три следующих после праздника дня столбик термометра поднимется до отметки в 31 градус. Об этом сообщается на сайте «Гисметео». «12 июня, в среду, ночью ожидается 16 градусов тепла, днем — 28. После полудня 13, 14 и 15 июня дневные температуры будут достигать 31 градуса жары», — уточняют синоптики. Порывы ветра будут составлять 5-7 метров в секунду. При этом все эти дни осадки не прогнозируются. Ранее жителям Челябинска сообщили о комфортной погоде летом со средней температурой около 25 градусов, которая будет напоминать климат Канарских островов. Соответствующие данные зафиксированы в долговременной сводке метеорологов. В Челябинске в конце следующей недели на несколько дней установится 30-градусная погода Скрин сайта «Гисметео». https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/10-days/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в День России, 12 июня, ожидается безоблачная погода с максимальной дневной температурой в 28 градусов тепла, а в три следующих после праздника дня столбик термометра поднимется до отметки в 31 градус. Об этом сообщается на сайте «Гисметео». «12 июня, в среду, ночью ожидается 16 градусов тепла, днем — 28. После полудня 13, 14 и 15 июня дневные температуры будут достигать 31 градуса жары», — уточняют синоптики. Порывы ветра будут составлять 5-7 метров в секунду. При этом все эти дни осадки не прогнозируются. Ранее жителям Челябинска сообщили о комфортной погоде летом со средней температурой около 25 градусов, которая будет напоминать климат Канарских островов. Соответствующие данные зафиксированы в долговременной сводке метеорологов.