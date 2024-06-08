08 июня 2024
07 июня 2024

В Челябинске ожидается 31-градусная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, селфи, пляж, отдых
Синоптики анонсировали челябинцам жаркую пляжную погоду Фото:

В Челябинске в День России, 12 июня, ожидается безоблачная погода с максимальной дневной температурой в 28 градусов тепла, а в три следующих после праздника дня столбик термометра поднимется до отметки в 31 градус. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».

«12 июня, в среду, ночью ожидается 16 градусов тепла, днем — 28. После полудня 13, 14 и 15 июня дневные температуры будут достигать 31 градуса жары», — уточняют синоптики.

Порывы ветра будут составлять 5-7 метров в секунду. При этом все эти дни осадки не прогнозируются.

Ранее жителям Челябинска сообщили о комфортной погоде летом со средней температурой около 25 градусов, которая будет напоминать климат Канарских островов. Соответствующие данные зафиксированы в долговременной сводке метеорологов.

В Челябинске в конце следующей недели на несколько дней установится 30-градусная погода
В Челябинске в конце следующей недели на несколько дней установится 30-градусная погода

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В Челябинске в День России, 12 июня, ожидается безоблачная погода с максимальной дневной температурой в 28 градусов тепла, а в три следующих после праздника дня столбик термометра поднимется до отметки в 31 градус. Об этом сообщается на сайте «Гисметео». «12 июня, в среду, ночью ожидается 16 градусов тепла, днем — 28. После полудня 13, 14 и 15 июня дневные температуры будут достигать 31 градуса жары», — уточняют синоптики. Порывы ветра будут составлять 5-7 метров в секунду. При этом все эти дни осадки не прогнозируются. Ранее жителям Челябинска сообщили о комфортной погоде летом со средней температурой около 25 градусов, которая будет напоминать климат Канарских островов. Соответствующие данные зафиксированы в долговременной сводке метеорологов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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