В Челябинске ожидается 31-градусная жара

В Челябинске в День России, 12 июня, ожидается безоблачная погода с максимальной дневной температурой в 28 градусов тепла, а в три следующих после праздника дня столбик термометра поднимется до отметки в 31 градус. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».
«12 июня, в среду, ночью ожидается 16 градусов тепла, днем — 28. После полудня 13, 14 и 15 июня дневные температуры будут достигать 31 градуса жары», — уточняют синоптики.
Порывы ветра будут составлять 5-7 метров в секунду. При этом все эти дни осадки не прогнозируются.
Ранее жителям Челябинска сообщили о комфортной погоде летом со средней температурой около 25 градусов, которая будет напоминать климат Канарских островов. Соответствующие данные зафиксированы в долговременной сводке метеорологов.
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