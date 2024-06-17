В Перми взлетели цены на авиабилеты и путевки в санатории

В Перми цены на авиабилеты выросли почти в 1,5 раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего в сфере услуг подорожали авиаперелеты
Больше всего в сфере услуг подорожали авиаперелеты Фото:

В Перми с апреля по май 2024 года выросли цены на услуги авиаперевозок и санаториев. Об этом рассказали в пресс-службе Пермьстата.

«Темпы удорожания обследуемых услуг в Пермском крае опережали рост цен на товары и достигли в мае 102,7%. Основное влияние на такую динамику оказал рост стоимости авиаперелетов (в 1,4 раза), санаторно-оздоровительных услуг (на 2,9%) и других услуг», — сказано в сообщении.

Также аналитики отметили повышение цен на экскурсионные услуги — на 13,9%. Вслед за авиаперелетами вырос проезд в поездах дальнего следования — на 9,3%. А путевки за границу стали дороже на 8,2%.

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В Перми с апреля по май 2024 года выросли цены на услуги авиаперевозок и санаториев. Об этом рассказали в пресс-службе Пермьстата. «Темпы удорожания обследуемых услуг в Пермском крае опережали рост цен на товары и достигли в мае 102,7%. Основное влияние на такую динамику оказал рост стоимости авиаперелетов (в 1,4 раза), санаторно-оздоровительных услуг (на 2,9%) и других услуг», — сказано в сообщении. Также аналитики отметили повышение цен на экскурсионные услуги — на 13,9%. Вслед за авиаперелетами вырос проезд в поездах дальнего следования — на 9,3%. А путевки за границу стали дороже на 8,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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