Екатеринбуржец «запытал» жителей многоэтажки молитвами. Видео

Екатеринбуржцы жалуются на соседа, который громко слушает молитвы
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Житель многоэтажки включает звуки стройки и молитвы на полную громкость каждый день
Житель многоэтажки включает звуки стройки и молитвы на полную громкость каждый день Фото:

В Екатеринбурге мужчина терроризирует жильцов дома на Рябинина, 19. Он включает аудиозаписи молитвы на колонке на полную громкость, а с начала февраля начал лишать весь дом электричества, рассказала жительница дома Анна.

«Сосед устраивает пытки молитвами и иными „чудесными“ звуками. Сутками три этажа это все слушают. Люди и в полицию заявляли и участкового вызывали — все бесполезно. Помимо этого, сосед вырубает людям свет в щитках и ведет себя неадекватно. В общем, люди страдают от чудилы», — цитирует портал Е1 слова женщины.

По словам другого соседа, 30-летний мужчина нигде не работает и лишен дееспособности. Известно, что он проживает с супругой и трехлетним ребенком. Житель дома Евгений сообщил, что странный сосед вызывал МЧС на фэйковые пожары, а в своей квартире включает «Отче наш» или громкие звуки стройки на колонке и оставляет проигрывать аудиозапись на целые сутки. Жители дома обращались в полицию, но считают, что правоохранительные органы игнорируют их обращения.

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В Екатеринбурге мужчина терроризирует жильцов дома на Рябинина, 19. Он включает аудиозаписи молитвы на колонке на полную громкость, а с начала февраля начал лишать весь дом электричества, рассказала жительница дома Анна. «Сосед устраивает пытки молитвами и иными „чудесными“ звуками. Сутками три этажа это все слушают. Люди и в полицию заявляли и участкового вызывали — все бесполезно. Помимо этого, сосед вырубает людям свет в щитках и ведет себя неадекватно. В общем, люди страдают от чудилы», — цитирует портал Е1 слова женщины. По словам другого соседа, 30-летний мужчина нигде не работает и лишен дееспособности. Известно, что он проживает с супругой и трехлетним ребенком. Житель дома Евгений сообщил, что странный сосед вызывал МЧС на фэйковые пожары, а в своей квартире включает «Отче наш» или громкие звуки стройки на колонке и оставляет проигрывать аудиозапись на целые сутки. Жители дома обращались в полицию, но считают, что правоохранительные органы игнорируют их обращения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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