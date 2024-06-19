В Челябинской области пшеницей и зернобобовыми засеяли 1,4 млн гектаров

В Челябинской области пшеницей, зерновыми и зернобобовыми культурами аграрии засеяли 1,4 млн га пашни. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, всего яровыми засеяно 1,72 млн га.
«Аграрии региона завершили посевную кампанию. Диверсификация и перераспределение площадей сельскохозяйственных культур внутри ярового клина позволили выполнить основные задачи весенних полевых работ. В общей сложности яровыми засеяно 1,72 млн га», — отметили в минсельхозе.
Основную часть посевных площадей заняли зерновые и зернобобовые культуры, на которые пришелся 81% засеянной весной пашни. Среди посевов особое внимание уделили высокомаржинальным культурам, таким как твердая пшеница, кукуруза на зерно и гречиха. Больше всего зерновых культур посеяно в Брединском (153 тысячи га) и Кизильском районах (156 тысяч га).
Посевная кампания в Челябинской области стартовала в мае, что позволило избежать ранних заморозков и гибели посевов, характерных для этой весны в других регионах. Кроме зерновых, посеяли масличные культуры, занявшие по площади высадки второе место. Семена подсолнечника, льна, рапса, горчицы и сои засеяны 243 тысячи га.
Картофеля высадили больше, чем планировали. Под него аграрии заняли 6,6 тысячи га. На овощи 1,2 тысячи га. Больше всего картофеля и овощей посажено в Аргаяшском и Сосновском районах. Также посеяны кормовые культуры, объем высадки которых соответствует плану.
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