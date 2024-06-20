Жители Златоуста Челябинской области пожаловались на ветхое оборудование единственного хирургического отделения в городе. Фото ламп, которые не освещают оперполе, а также стола для хирурга, похожего на носилки, они разместили в соцсетях.
«Речь идет о жизни и смерти. Хирургическая операционная находится в плачевном состоянии. Медицинский персонал работают вслепую, оперируют детей, взрослых», — сообщили местные жители в паблике «ЧП ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».
Авторы сообщения уточнили, что все оборудование до сих пор находится в отделении на улице Бушуева, транспортировка не проводится свыше двух месяцев. Хороший стол для хирурга и электрокоагулятор в случае кровотечения, качественные лампы не привезены и не установлены.
«Операционный стол выглядит как носилки. Общее освещение дают лампы, но ей-богу, фонарик на телефоне лучше светит», — указывают авторы поста.
URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
Ранее стало известно, что в Златоусте приезжающим работать в городе медикам будут платить по два миллиона рублей. Сумма «подъемных» была проиндексирована для создания более весомых стимулов переезда в город.
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