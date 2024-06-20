20 июня 2024

Жители Златоуста потребовали обновить операционную. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование операционной давно устарело
Оборудование операционной давно устарело Фото:

Жители Златоуста Челябинской области пожаловались на ветхое оборудование единственного хирургического отделения в городе. Фото ламп, которые не освещают оперполе, а также стола для хирурга, похожего на носилки, они разместили в соцсетях.

«Речь идет о жизни и смерти. Хирургическая операционная находится в плачевном состоянии. Медицинский персонал работают вслепую, оперируют детей, взрослых», — сообщили местные жители в паблике «ЧП ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

Авторы сообщения уточнили, что все оборудование до сих пор находится в отделении на улице Бушуева, транспортировка не проводится свыше двух месяцев. Хороший стол для хирурга и электрокоагулятор в случае кровотечения, качественные лампы не привезены и не установлены.

«Операционный стол выглядит как носилки. Общее освещение дают лампы, но ей-богу, фонарик на телефоне лучше светит», — указывают авторы поста.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Ранее стало известно, что в Златоусте приезжающим работать в городе медикам будут платить по два миллиона рублей. Сумма «подъемных» была проиндексирована для создания более весомых стимулов переезда в город.

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Жители Златоуста Челябинской области пожаловались на ветхое оборудование единственного хирургического отделения в городе. Фото ламп, которые не освещают оперполе, а также стола для хирурга, похожего на носилки, они разместили в соцсетях. «Речь идет о жизни и смерти. Хирургическая операционная находится в плачевном состоянии. Медицинский персонал работают вслепую, оперируют детей, взрослых», — сообщили местные жители в паблике «ЧП ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщения уточнили, что все оборудование до сих пор находится в отделении на улице Бушуева, транспортировка не проводится свыше двух месяцев. Хороший стол для хирурга и электрокоагулятор в случае кровотечения, качественные лампы не привезены и не установлены. «Операционный стол выглядит как носилки. Общее освещение дают лампы, но ей-богу, фонарик на телефоне лучше светит», — указывают авторы поста. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее стало известно, что в Златоусте приезжающим работать в городе медикам будут платить по два миллиона рублей. Сумма «подъемных» была проиндексирована для создания более весомых стимулов переезда в город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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