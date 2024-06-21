Челябинский хоккеист покорил Эльбрус
Нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Владимир Ткачев покорил Эльбрус. Фотографии с восхождения опубликовал официальный telegram-канал клуба.
«Если время отпуска, значит Володя Ткачев снова на Эльбрусе», — комментируют фото авторы канала. На фото Ткачев с рюкзаком позирует на фоне горных вершин.
Ткачев является обладателем Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса». С 2021 года играет в составе «Трактора».
Эльбрус — самая высокая гора России и Европы. Его высота — 5642 метра над уровнем моря.
Владимир Ткачев - не только хоккеист, но и альпинист
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