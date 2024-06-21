Хоккеист челябинского «Трактора» Ткачев поднялся на Эльбрус. Фото

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Челябинский хоккеист покорил Эльбрус
Челябинский хоккеист покорил Эльбрус Фото:

Нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Владимир Ткачев покорил Эльбрус. Фотографии с восхождения опубликовал официальный telegram-канал клуба.

«Если время отпуска, значит Володя Ткачев снова на Эльбрусе», — комментируют фото авторы канала. На фото Ткачев с рюкзаком позирует на фоне горных вершин.

Ткачев является обладателем Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса». С 2021 года играет в составе «Трактора».

Эльбрус — самая высокая гора России и Европы. Его высота — 5642 метра над уровнем моря.

Владимир Ткачев - не только хоккеист, но и альпинист
Владимир Ткачев - не только хоккеист, но и альпинист
Фото:

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Нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Владимир Ткачев покорил Эльбрус. Фотографии с восхождения опубликовал официальный telegram-канал клуба. «Если время отпуска, значит Володя Ткачев снова на Эльбрусе», — комментируют фото авторы канала. На фото Ткачев с рюкзаком позирует на фоне горных вершин. Ткачев является обладателем Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса». С 2021 года играет в составе «Трактора». Эльбрус — самая высокая гора России и Европы. Его высота — 5642 метра над уровнем моря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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