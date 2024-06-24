В Подмосковье горит здание научно-исследовательского института Платан. Видео

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Горит НИИ Платан в Подмосковье
Горит НИИ Платан в Подмосковье Фото:

Пожар вспыхнул в здании научно-исследовательского института Платан, известного разработками в области электронно-лучевых приборов, полупроводниковых лазеров и жидкокристаллических экранов. В нем находятся люди. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Горит здание научно-исследовательского института Платан», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что в здании находятся люди. 

НИИ Платан занимается разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров. Сообщается, что возгорание началось на пятом или шестом этаже корпуса, где располагаются кабинеты планировки и проектирования.

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Пожар вспыхнул в здании научно-исследовательского института Платан, известного разработками в области электронно-лучевых приборов, полупроводниковых лазеров и жидкокристаллических экранов. В нем находятся люди. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Горит здание научно-исследовательского института Платан», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что в здании находятся люди.  НИИ Платан занимается разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров. Сообщается, что возгорание началось на пятом или шестом этаже корпуса, где располагаются кабинеты планировки и проектирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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