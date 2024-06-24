Пожар вспыхнул в здании научно-исследовательского института Платан, известного разработками в области электронно-лучевых приборов, полупроводниковых лазеров и жидкокристаллических экранов. В нем находятся люди. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Горит здание научно-исследовательского института Платан», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что в здании находятся люди.
НИИ Платан занимается разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров. Сообщается, что возгорание началось на пятом или шестом этаже корпуса, где располагаются кабинеты планировки и проектирования.
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