Челябинских выпускников поразили самые дорогие специальности в вузах региона

В ЧелГУ, ЮУрГУ и ЮУГГПУ стоимость года учебы составит 140-200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники выбирают специальности в вузах страны
Выпускники выбирают специальности в вузах страны Фото:

Выпускники челябинских школ удивились стоимости обучения на самых дорогих специальностях местных вузов. Цены стартуют от 140 тысяч рублей за год учебы, но на некоторые направления стоимость превышает 200 тысяч рублей. О стоимости высшего образования сообщили URA.RU в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ), Южноуральском госуниверситете (ЮУрГУ) и Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУГГПУ).

«Стоимость года очного обучения на бакалавриате в ЮУГГПУ, направление „Информационные системы и технологии“ — 159 110 рублей. Все педагогические направления подготовки (тоже очное, бакалавриат) — 140 268 рублей, очная магистратура по всем направлениям — 151 535 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.

В ЮУрГУ самыми дорогостоящими направлениями бакалавриата для получения очного образования со стоимостью от 200 тысяч рублей в год и выше стали такие специальности, как «Боеприпасы и взрыватели», «Землеустройство и кадастры», «Прикладная геология», «Ракетные комплексы и космонавтика», а также спецальности, связанные со строительством ракет, самолетов и космических аппаратов (авиастроение, проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, проектирование авиационных и ракетных двигателей, системы управления летательными аппаратами). За ту же сумму можно очно получить высшее образование бакалавра по специальности «Физическая культура».

«Самые дорогие специальности в ЧелГУ — „Наноинженерия“ и „Медицинская биофизика“. Их стоимость составляет 204 300 рублей в год», — сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. В вузе уточнили, что в этом году абитуриентов ждут 1421 бюджетное место и 6440 мест для обучения на коммерческой основе.

Ранее три крупнейших вуза Челябинской области назвали абитуриентам минимальные баллы для поступления в 2024 году. В ЧелГУ, ЮУрГУ и ЮУГГПУ эти цифры разнятся.

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Выпускники челябинских школ удивились стоимости обучения на самых дорогих специальностях местных вузов. Цены стартуют от 140 тысяч рублей за год учебы, но на некоторые направления стоимость превышает 200 тысяч рублей. О стоимости высшего образования сообщили URA.RU в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ), Южноуральском госуниверситете (ЮУрГУ) и Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУГГПУ). «Стоимость года очного обучения на бакалавриате в ЮУГГПУ, направление „Информационные системы и технологии“ — 159 110 рублей. Все педагогические направления подготовки (тоже очное, бакалавриат) — 140 268 рублей, очная магистратура по всем направлениям — 151 535 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. В ЮУрГУ самыми дорогостоящими направлениями бакалавриата для получения очного образования со стоимостью от 200 тысяч рублей в год и выше стали такие специальности, как «Боеприпасы и взрыватели», «Землеустройство и кадастры», «Прикладная геология», «Ракетные комплексы и космонавтика», а также спецальности, связанные со строительством ракет, самолетов и космических аппаратов (авиастроение, проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, проектирование авиационных и ракетных двигателей, системы управления летательными аппаратами). За ту же сумму можно очно получить высшее образование бакалавра по специальности «Физическая культура». «Самые дорогие специальности в ЧелГУ — „Наноинженерия“ и „Медицинская биофизика“. Их стоимость составляет 204 300 рублей в год», — сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. В вузе уточнили, что в этом году абитуриентов ждут 1421 бюджетное место и 6440 мест для обучения на коммерческой основе. Ранее три крупнейших вуза Челябинской области назвали абитуриентам минимальные баллы для поступления в 2024 году. В ЧелГУ, ЮУрГУ и ЮУГГПУ эти цифры разнятся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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