Челябинских выпускников поразили самые дорогие специальности в вузах региона

Выпускники челябинских школ удивились стоимости обучения на самых дорогих специальностях местных вузов. Цены стартуют от 140 тысяч рублей за год учебы, но на некоторые направления стоимость превышает 200 тысяч рублей. О стоимости высшего образования сообщили URA.RU в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ), Южноуральском госуниверситете (ЮУрГУ) и Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУГГПУ).
«Стоимость года очного обучения на бакалавриате в ЮУГГПУ, направление „Информационные системы и технологии“ — 159 110 рублей. Все педагогические направления подготовки (тоже очное, бакалавриат) — 140 268 рублей, очная магистратура по всем направлениям — 151 535 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.
В ЮУрГУ самыми дорогостоящими направлениями бакалавриата для получения очного образования со стоимостью от 200 тысяч рублей в год и выше стали такие специальности, как «Боеприпасы и взрыватели», «Землеустройство и кадастры», «Прикладная геология», «Ракетные комплексы и космонавтика», а также спецальности, связанные со строительством ракет, самолетов и космических аппаратов (авиастроение, проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, проектирование авиационных и ракетных двигателей, системы управления летательными аппаратами). За ту же сумму можно очно получить высшее образование бакалавра по специальности «Физическая культура».
«Самые дорогие специальности в ЧелГУ — „Наноинженерия“ и „Медицинская биофизика“. Их стоимость составляет 204 300 рублей в год», — сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. В вузе уточнили, что в этом году абитуриентов ждут 1421 бюджетное место и 6440 мест для обучения на коммерческой основе.
Ранее три крупнейших вуза Челябинской области назвали абитуриентам минимальные баллы для поступления в 2024 году. В ЧелГУ, ЮУрГУ и ЮУГГПУ эти цифры разнятся.
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