Житель ХМАО, который убил друга куском металла, избежал тюрьмы

Югорский районный суд отпустил жителя, который убил товарища куском металла. Уголовное преследование было прекращено за истечением срока давности преступления, сообщается в картотеке суда.
«Уголовное дело и уголовное преследование в отношении [подсудимого] обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.108 УК РФ прекратить […] в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — сообщается в картотеке. Мужчину судили по статье «Превышение пределов необходимой обороны».
Инцидент произошел, когда подсудимый распивал алкогольные напитки со своим товарищем и между ними возникла ссора. Приятель стал избивать югорчанина, тот начал отбиваться и ударил друга металлической пластиной, из-за чего нападавший скончался на месте происшествия.
Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО убила супруга во время ссоры. Обвиняемую поместили под стражу.
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