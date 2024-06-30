30 июня 2024
29 июня 2024

Житель ХМАО, который убил друга куском металла, избежал тюрьмы

В ХМАО житель избежал тюрьмы за убийство друга из-за истечения срока давности
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО избежал тюрьмы после убийства товарища во время самообороны
Житель ХМАО избежал тюрьмы после убийства товарища во время самообороны Фото:

Югорский районный суд отпустил жителя, который убил товарища куском металла. Уголовное преследование было прекращено за истечением срока давности преступления, сообщается в картотеке суда.

«Уголовное дело и уголовное преследование в отношении [подсудимого] обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.108 УК РФ прекратить […] в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — сообщается в картотеке. Мужчину судили по статье «Превышение пределов необходимой обороны».

Инцидент произошел, когда подсудимый распивал алкогольные напитки со своим товарищем и между ними возникла ссора. Приятель стал избивать югорчанина, тот начал отбиваться и ударил друга металлической пластиной, из-за чего нападавший скончался на месте происшествия.

Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО убила супруга во время ссоры. Обвиняемую поместили под стражу.

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Югорский районный суд отпустил жителя, который убил товарища куском металла. Уголовное преследование было прекращено за истечением срока давности преступления, сообщается в картотеке суда. «Уголовное дело и уголовное преследование в отношении [подсудимого] обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.108 УК РФ прекратить […] в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — сообщается в картотеке. Мужчину судили по статье «Превышение пределов необходимой обороны». Инцидент произошел, когда подсудимый распивал алкогольные напитки со своим товарищем и между ними возникла ссора. Приятель стал избивать югорчанина, тот начал отбиваться и ударил друга металлической пластиной, из-за чего нападавший скончался на месте происшествия. Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО убила супруга во время ссоры. Обвиняемую поместили под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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