В Златоусте школьников начнут обучать управлению дронами

В Златоусте (Челябинская область) школьников начнут обучать управлению беспилотными летательными аппаратами. Как URA.RU рассказала руководитель детского городского технопарка «Кванториум» Татьяна Накоскина, запуск курсов запланирован на сентябрь.
«Стартует обучение 2 сентября. Работа будет вестись на базе технопарка. Учебное оборудование закупается на средства нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“ (»БАС»). Поддержку оказали региональные власти при софинансировании из городского бюджета», — сообщила URA.RU Накоскина.
В 2023 году «Кванториум» сделал первый выпуск студентов Златоустовского техникума технологий и экономики, колледжа «Златик». Новые программы рассчитаны на школьников разных возрастов. Ребята будут учиться не только управлять дронами, но также ремонтировать их и модернизировать. В комплекте поставок оборудования есть 3D-принтеры для печати необходимых запчастей. По данным редакции газеты «Златоустовский рабочий», выпускники получат сертификаты о приобретенных компетенциях.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минобразования, ответ ожидается. По данным информагентства, в регионе заработает порядка восьми региональных площадок по беспилотникам. Педагоги будут вести не только образовательную деятельность, но и научные изыскания, создавая методическую базу для учителей региона.
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