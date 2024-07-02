В Златоусте школьников начнут обучать управлению дронами

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Набор первых групп на курсы по обращению с дронами состоится в сентябре
Набор первых групп на курсы по обращению с дронами состоится в сентябре Фото:

В Златоусте (Челябинская область) школьников начнут обучать управлению беспилотными летательными аппаратами. Как URA.RU рассказала руководитель детского городского технопарка «Кванториум» Татьяна Накоскина, запуск курсов запланирован на сентябрь.

«Стартует обучение 2 сентября. Работа будет вестись на базе технопарка. Учебное оборудование закупается на средства нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“ (»БАС»). Поддержку оказали региональные власти при софинансировании из городского бюджета», — сообщила URA.RU Накоскина.

В 2023 году «Кванториум» сделал первый выпуск студентов Златоустовского техникума технологий и экономики, колледжа «Златик». Новые программы рассчитаны на школьников разных возрастов. Ребята будут учиться не только управлять дронами, но также ремонтировать их и модернизировать. В комплекте поставок оборудования есть 3D-принтеры для печати необходимых запчастей. По данным редакции газеты «Златоустовский рабочий», выпускники получат сертификаты о приобретенных компетенциях.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минобразования, ответ ожидается. По данным информагентства, в регионе заработает порядка восьми региональных площадок по беспилотникам. Педагоги будут вести не только образовательную деятельность, но и научные изыскания, создавая методическую базу для учителей региона.

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В Златоусте (Челябинская область) школьников начнут обучать управлению беспилотными летательными аппаратами. Как URA.RU рассказала руководитель детского городского технопарка «Кванториум» Татьяна Накоскина, запуск курсов запланирован на сентябрь. «Стартует обучение 2 сентября. Работа будет вестись на базе технопарка. Учебное оборудование закупается на средства нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“ (»БАС»). Поддержку оказали региональные власти при софинансировании из городского бюджета», — сообщила URA.RU Накоскина. В 2023 году «Кванториум» сделал первый выпуск студентов Златоустовского техникума технологий и экономики, колледжа «Златик». Новые программы рассчитаны на школьников разных возрастов. Ребята будут учиться не только управлять дронами, но также ремонтировать их и модернизировать. В комплекте поставок оборудования есть 3D-принтеры для печати необходимых запчастей. По данным редакции газеты «Златоустовский рабочий», выпускники получат сертификаты о приобретенных компетенциях. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минобразования, ответ ожидается. По данным информагентства, в регионе заработает порядка восьми региональных площадок по беспилотникам. Педагоги будут вести не только образовательную деятельность, но и научные изыскания, создавая методическую базу для учителей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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