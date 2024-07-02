Жена участника СВО начала рожать прямо на свердловской трассе. Фото

02 июля 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Малыша назвали Глебом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области автоинспекторы с помощью проблесковых маячков и специальных звуковых сигналов сопроводили беременную женщину до соседнего города. Муж не мог отвезти свою жену, так как уже почти два года находится в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «30 июня 2024 года на третьем километре автодороги „Серов-Североуральск-Ивдель“ к экипажу инспекторов ДПС ГИБДД подъехала беременная женщина и объяснила, что у нее начались схватки по дороге в больницу. Она пояснила, что направлялась в Краснотурьинский роддом», — говорится в релизе. Автоинспекторы связались с сотрудниками Госавтоинспекции города Краснотурьинска. Затем с проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами транспортировали многодетную мать до соседнего города, а там передали ее другому экипажу. Он и сопроводил женщину до родильного дома. Вскоре после прибытия в медицинское учереждение у женщины родился мальчик. Инспекторы, которые помогли женщине быстро доехать до роддома Управление Госавтоинспекции ГУ МВД по Свердловской области У женщины родился мальчик Личная страница роженицы Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области автоинспекторы с помощью проблесковых маячков и специальных звуковых сигналов сопроводили беременную женщину до соседнего города. Муж не мог отвезти свою жену, так как уже почти два года находится в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «30 июня 2024 года на третьем километре автодороги „Серов-Североуральск-Ивдель“ к экипажу инспекторов ДПС ГИБДД подъехала беременная женщина и объяснила, что у нее начались схватки по дороге в больницу. Она пояснила, что направлялась в Краснотурьинский роддом», — говорится в релизе. Автоинспекторы связались с сотрудниками Госавтоинспекции города Краснотурьинска. Затем с проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами транспортировали многодетную мать до соседнего города, а там передали ее другому экипажу. Он и сопроводил женщину до родильного дома. Вскоре после прибытия в медицинское учереждение у женщины родился мальчик.