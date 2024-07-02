Жена участника СВО начала рожать прямо на свердловской трассе. Фото

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Малыша назвали Глебом (архивное фото) Фото:

В Свердловской области автоинспекторы с помощью проблесковых маячков и специальных звуковых сигналов сопроводили беременную женщину до соседнего города. Муж не мог отвезти свою жену, так как уже почти два года находится в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

«30 июня 2024 года на третьем километре автодороги „Серов-Североуральск-Ивдель“ к экипажу инспекторов ДПС ГИБДД подъехала беременная женщина и объяснила, что у нее начались схватки по дороге в больницу. Она пояснила, что направлялась в Краснотурьинский роддом», — говорится в релизе.

Автоинспекторы связались с сотрудниками Госавтоинспекции города Краснотурьинска. Затем с проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами транспортировали многодетную мать до соседнего города, а там передали ее другому экипажу. Он и сопроводил женщину до родильного дома. Вскоре после прибытия в медицинское учереждение у женщины родился мальчик.

Инспекторы, которые помогли женщине быстро доехать до роддома
Инспекторы, которые помогли женщине быстро доехать до роддома
У женщины родился мальчик
У женщины родился мальчик

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В Свердловской области автоинспекторы с помощью проблесковых маячков и специальных звуковых сигналов сопроводили беременную женщину до соседнего города. Муж не мог отвезти свою жену, так как уже почти два года находится в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «30 июня 2024 года на третьем километре автодороги „Серов-Североуральск-Ивдель“ к экипажу инспекторов ДПС ГИБДД подъехала беременная женщина и объяснила, что у нее начались схватки по дороге в больницу. Она пояснила, что направлялась в Краснотурьинский роддом», — говорится в релизе. Автоинспекторы связались с сотрудниками Госавтоинспекции города Краснотурьинска. Затем с проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами транспортировали многодетную мать до соседнего города, а там передали ее другому экипажу. Он и сопроводил женщину до родильного дома. Вскоре после прибытия в медицинское учереждение у женщины родился мальчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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