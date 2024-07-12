Мэрия отказала экс-депутату в строительстве огромного «корабля» на въезде в Екатеринбург. Фото

Власти блокируют строительство второй очереди «Рамады» в Екатеринбурге

13 июля 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Владимир Коньков подкрепил свою просьбу гарантией федерального финансирования Фото: Александр Мамаев © URA.RU Комиссия по изменению правил землепользования и застройки, куда входят чиновники мэрии, депутаты думы и девелоперы, отказала бенефициару корпорации «Маяк» Владимиру Конькову (экс-депутат заксо), который планирует возвести вторую очередь принадлежащего ему отеля «Рамада» в виде большого корабля. Об этом URA.RU рассказал один из участников совещания в администрации 12 июля. Коньков просил поменять статус своего участка — с Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий) на Ц-4 (зона торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения). «Отсутствовало обоснование по подъездным путям [к базе отдыха]. Предоставленный пакет документов в целом сырой», — объяснил причину отказа собеседник. Новость по теме Экс-депутат хочет построить в Екатеринбурге гигантскую базу отдыха в виде корабля. Фото Другой источник уточнил, что, по его данным, чиновникам просто эстетически не понравился проект. А согласно третьей версии, мэрия заподозрила, что Коньков хочет перезонировать участок, чтобы впоследствии его выгодно продать. Якобы по этой же причине комиссия отказала Конькову и по другому вопросу. ООО «Гольф Парк», где он единственный учредитель, просило изменить назначение земли в границах ул. Верхнемакаровской — Светлореченской — Ежевичной — Лиственной с Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) на Ж-5 (многоэтажная застройка). Свой запрос Коньков обосновывал необходимостью решения проблемы с обманутыми дольщиками. Дозвониться до курирующего отрасль вице-мэра Рустама Галямова к моменту публикации не удалось. В администрации попросили время на подготовку комментария по теме. Вторую очередь хотят назвать «Евразия». По задумке авторов проекта, на «корабле» будет пространство для банкетов, террасы, бассейны, гостиничные номера, аквапарк, лобби, два паркинга и площадка для конференций Фото: официальная документация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комиссия по изменению правил землепользования и застройки, куда входят чиновники мэрии, депутаты думы и девелоперы, отказала бенефициару корпорации «Маяк» Владимиру Конькову (экс-депутат заксо), который планирует возвести вторую очередь принадлежащего ему отеля «Рамада» в виде большого корабля. Об этом URA.RU рассказал один из участников совещания в администрации 12 июля. Коньков просил поменять статус своего участка — с Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий) на Ц-4 (зона торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения). «Отсутствовало обоснование по подъездным путям [к базе отдыха]. Предоставленный пакет документов в целом сырой», — объяснил причину отказа собеседник. Другой источник уточнил, что, по его данным, чиновникам просто эстетически не понравился проект. А согласно третьей версии, мэрия заподозрила, что Коньков хочет перезонировать участок, чтобы впоследствии его выгодно продать. Якобы по этой же причине комиссия отказала Конькову и по другому вопросу. ООО «Гольф Парк», где он единственный учредитель, просило изменить назначение земли в границах ул. Верхнемакаровской — Светлореченской — Ежевичной — Лиственной с Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) на Ж-5 (многоэтажная застройка). Свой запрос Коньков обосновывал необходимостью решения проблемы с обманутыми дольщиками. Дозвониться до курирующего отрасль вице-мэра Рустама Галямова к моменту публикации не удалось. В администрации попросили время на подготовку комментария по теме.