Дания хочет закрыть Балтийское море для танкеров с российской нефтью

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
Дания планирует закрыть для старых танкеров с нефтью из России Балтийское море Фото:
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Дания рассматривает возможные меры по ограничению перевозок российской нефти «теневым флотом» танкеров через Балтийское море. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

«Существует широкий консенсус в отношении того, что теневой флот является международной проблемой и что необходимы международные решения», — слова Расмуссена передал Reuters. Глава МИД отметил, что после введения Западом ценового предела на российскую нефть, Россия увеличила использование стареющих танкеров, не принадлежащих западным компаниям, для перевозки сырья.

Расмуссен также отметил, что Данией была собрана группа стран-союзников, которые оценивали меры, направленные на предотвращение транспортировок нефти из РФ. По его словам, в переговорах участвовали страны Балтийского моря и члены Европейского Союза. Министр подчеркнул важность реализации новых мер в соответствии с международным правом.

Ранее сообщалось, что у России якобы есть «теневой флот» судов, не входящий в структуры вооруженных сил. Авторы статьи в Politico утверждали, что российский «теневой флот» угрожает острову Готланду и Швеции.

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Дания рассматривает возможные меры по ограничению перевозок российской нефти «теневым флотом» танкеров через Балтийское море. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. «Существует широкий консенсус в отношении того, что теневой флот является международной проблемой и что необходимы международные решения», — слова Расмуссена передал Reuters. Глава МИД отметил, что после введения Западом ценового предела на российскую нефть, Россия увеличила использование стареющих танкеров, не принадлежащих западным компаниям, для перевозки сырья. Расмуссен также отметил, что Данией была собрана группа стран-союзников, которые оценивали меры, направленные на предотвращение транспортировок нефти из РФ. По его словам, в переговорах участвовали страны Балтийского моря и члены Европейского Союза. Министр подчеркнул важность реализации новых мер в соответствии с международным правом. Ранее сообщалось, что у России якобы есть «теневой флот» судов, не входящий в структуры вооруженных сил. Авторы статьи в Politico утверждали, что российский «теневой флот» угрожает острову Готланду и Швеции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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