В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» не могут улететь в Анталью (Турция) 7,5 часов. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«Приехали в Кольцово заранее к рейсу U6-1573, который должен был вылететь в Анталью в 03:30. Однако вылет задержали до 11:00. Причину не объясняют», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что рейс задержали из-за позднего прибытия судна. «Готовность уже дали, борт скоро отправится в путь», — отметили в «Уральских авиалиниях».
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