15 июля 2024

Екатеринбуржцы, летевшие в Турцию, застряли в аэропорту на 7,5 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, очередь в аэропорт
Перевозчик не объяснил причину переноса рейса Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» не могут улететь в Анталью (Турция) 7,5 часов. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«Приехали в Кольцово заранее к рейсу U6-1573, который должен был вылететь в Анталью в 03:30. Однако вылет задержали до 11:00. Причину не объясняют», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что рейс задержали из-за позднего прибытия судна. «Готовность уже дали, борт скоро отправится в путь», — отметили в «Уральских авиалиниях».

Причина переноса рейса не уточняется
Причина переноса рейса не уточняется

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» не могут улететь в Анталью (Турция) 7,5 часов. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Приехали в Кольцово заранее к рейсу U6-1573, который должен был вылететь в Анталью в 03:30. Однако вылет задержали до 11:00. Причину не объясняют», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что рейс задержали из-за позднего прибытия судна. «Готовность уже дали, борт скоро отправится в путь», — отметили в «Уральских авиалиниях».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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