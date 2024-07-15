Екатеринбуржцы, летевшие в Турцию, застряли в аэропорту на 7,5 часов. Скрин

16 июля 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Перевозчик не объяснил причину переноса рейса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» не могут улететь в Анталью (Турция) 7,5 часов. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Приехали в Кольцово заранее к рейсу U6-1573, который должен был вылететь в Анталью в 03:30. Однако вылет задержали до 11:00. Причину не объясняют», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что рейс задержали из-за позднего прибытия судна. «Готовность уже дали, борт скоро отправится в путь», — отметили в «Уральских авиалиниях». Причина переноса рейса не уточняется Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» не могут улететь в Анталью (Турция) 7,5 часов. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Приехали в Кольцово заранее к рейсу U6-1573, который должен был вылететь в Анталью в 03:30. Однако вылет задержали до 11:00. Причину не объясняют», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что рейс задержали из-за позднего прибытия судна. «Готовность уже дали, борт скоро отправится в путь», — отметили в «Уральских авиалиниях».