15 июля 2024

Челябинский экс-вагнеровец получил срок в пять лет за украденный Martini

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, силовики, наказание, преступление, суд, наручники, уголовно процессуальный кодекс
Уголовное дело завершилось мягким приговором по просьбам потерпевших Фото:

В Троице (Челябинская область) бывший боец ЧВК «Вагнер», отправившись с топором выбивать долги, по дороге ограбил алкомаркет. За бутылку Martini его приговорили к пяти годам лишения свободы условно, сообщили 16 июля URA.RU в суде.

«Пьяный 28-летний троичанин с топором и с закрытым балаклавой лицом в поисках своего знакомого, который должен был ему денег, пришел в алкогольный магазин за бутылкой пива. Увидев жонглирующего топором покупателя в маске, женщина-продавец, опасаясь за себя, других сотрудников, нажала тревожную кнопку», — пояснили в суде.

Пока к магазину ехала группа быстрого реагирования местного ЧОПа, мужчина взял из коробки бутылку «Мартини» и, не заплатив за спиртное 901 рубль, вышел из магазина. Охранники перехватили его уже на улице.

Как выяснилось, раньше местный житель отбывал срок за убийство, но подписал контракт на участие в боевых действиях. В апреле 2023 года он получил помилование и вернулся домой. Суд признал троичанина виновным по ч.2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), но учел просьбы потерпевших не наказывать земляка по всей строгости, а также наличие государственных наград и наград ЧВК «Вагнер», принесенный извинения и компенсацию нанесенного ущерба.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Троице (Челябинская область) бывший боец ЧВК «Вагнер», отправившись с топором выбивать долги, по дороге ограбил алкомаркет. За бутылку Martini его приговорили к пяти годам лишения свободы условно, сообщили 16 июля URA.RU в суде. «Пьяный 28-летний троичанин с топором и с закрытым балаклавой лицом в поисках своего знакомого, который должен был ему денег, пришел в алкогольный магазин за бутылкой пива. Увидев жонглирующего топором покупателя в маске, женщина-продавец, опасаясь за себя, других сотрудников, нажала тревожную кнопку», — пояснили в суде. Пока к магазину ехала группа быстрого реагирования местного ЧОПа, мужчина взял из коробки бутылку «Мартини» и, не заплатив за спиртное 901 рубль, вышел из магазина. Охранники перехватили его уже на улице. Как выяснилось, раньше местный житель отбывал срок за убийство, но подписал контракт на участие в боевых действиях. В апреле 2023 года он получил помилование и вернулся домой. Суд признал троичанина виновным по ч.2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), но учел просьбы потерпевших не наказывать земляка по всей строгости, а также наличие государственных наград и наград ЧВК «Вагнер», принесенный извинения и компенсацию нанесенного ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...