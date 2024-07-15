Челябинский экс-вагнеровец получил срок в пять лет за украденный Martini

16 июля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Уголовное дело завершилось мягким приговором по просьбам потерпевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троице (Челябинская область) бывший боец ЧВК «Вагнер», отправившись с топором выбивать долги, по дороге ограбил алкомаркет. За бутылку Martini его приговорили к пяти годам лишения свободы условно, сообщили 16 июля URA.RU в суде. «Пьяный 28-летний троичанин с топором и с закрытым балаклавой лицом в поисках своего знакомого, который должен был ему денег, пришел в алкогольный магазин за бутылкой пива. Увидев жонглирующего топором покупателя в маске, женщина-продавец, опасаясь за себя, других сотрудников, нажала тревожную кнопку», — пояснили в суде. Пока к магазину ехала группа быстрого реагирования местного ЧОПа, мужчина взял из коробки бутылку «Мартини» и, не заплатив за спиртное 901 рубль, вышел из магазина. Охранники перехватили его уже на улице. Как выяснилось, раньше местный житель отбывал срок за убийство, но подписал контракт на участие в боевых действиях. В апреле 2023 года он получил помилование и вернулся домой. Суд признал троичанина виновным по ч.2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), но учел просьбы потерпевших не наказывать земляка по всей строгости, а также наличие государственных наград и наград ЧВК «Вагнер», принесенный извинения и компенсацию нанесенного ущерба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троице (Челябинская область) бывший боец ЧВК «Вагнер», отправившись с топором выбивать долги, по дороге ограбил алкомаркет. За бутылку Martini его приговорили к пяти годам лишения свободы условно, сообщили 16 июля URA.RU в суде. «Пьяный 28-летний троичанин с топором и с закрытым балаклавой лицом в поисках своего знакомого, который должен был ему денег, пришел в алкогольный магазин за бутылкой пива. Увидев жонглирующего топором покупателя в маске, женщина-продавец, опасаясь за себя, других сотрудников, нажала тревожную кнопку», — пояснили в суде. Пока к магазину ехала группа быстрого реагирования местного ЧОПа, мужчина взял из коробки бутылку «Мартини» и, не заплатив за спиртное 901 рубль, вышел из магазина. Охранники перехватили его уже на улице. Как выяснилось, раньше местный житель отбывал срок за убийство, но подписал контракт на участие в боевых действиях. В апреле 2023 года он получил помилование и вернулся домой. Суд признал троичанина виновным по ч.2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), но учел просьбы потерпевших не наказывать земляка по всей строгости, а также наличие государственных наград и наград ЧВК «Вагнер», принесенный извинения и компенсацию нанесенного ущерба.