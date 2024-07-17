Алаудинов: СВО завершится в 2024 году, для этого есть все предпосылки

17 июля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Есть предпосылки для завершения СВО в 2024 году, заявил Апти Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная операция завершится до конца 2024 года. Такой прогноз сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Я скажу так: я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше, чем уверен, что СВО в этом году завершится. Я еще раз повторяюсь», — заявил Алаудинов в эфире Первого канала. Командир добавил, что у него есть все предпосылки для такой уверенности, поскольку он «ориентируется на Священное писание». Апти Алаудинов 2 июля с уверенностью прогнозировал, что СВО на Украине завершится уже в 2024 году. Он подчеркнул, что в Киеве прекрасно осведомлены об этом. Президент России Владимир Путин в июне ответил на вопрос о том, когда конфликт на Украине закончится. По его словам, это произойдет в течение двух-трех месяцев, если США прекратят поставлять оружие Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специальная военная операция завершится до конца 2024 года. Такой прогноз сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Я скажу так: я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше, чем уверен, что СВО в этом году завершится. Я еще раз повторяюсь», — заявил Алаудинов в эфире Первого канала. Командир добавил, что у него есть все предпосылки для такой уверенности, поскольку он «ориентируется на Священное писание». Апти Алаудинов 2 июля с уверенностью прогнозировал, что СВО на Украине завершится уже в 2024 году. Он подчеркнул, что в Киеве прекрасно осведомлены об этом. Президент России Владимир Путин в июне ответил на вопрос о том, когда конфликт на Украине закончится. По его словам, это произойдет в течение двух-трех месяцев, если США прекратят поставлять оружие Украине.