Алаудинов: СВО завершится в 2024 году, для этого есть все предпосылки

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XXI съезд партии Единая Россия (необр). Москва, алаудинов апти
Есть предпосылки для завершения СВО в 2024 году, заявил Апти Алаудинов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Специальная военная операция завершится до конца 2024 года. Такой прогноз сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Я скажу так: я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше, чем уверен, что СВО в этом году завершится. Я еще раз повторяюсь», — заявил Алаудинов в эфире Первого канала. Командир добавил, что у него есть все предпосылки для такой уверенности, поскольку он «ориентируется на Священное писание».

Апти Алаудинов 2 июля с уверенностью прогнозировал, что СВО на Украине завершится уже в 2024 году. Он подчеркнул, что в Киеве прекрасно осведомлены об этом. Президент России Владимир Путин в июне ответил на вопрос о том, когда конфликт на Украине закончится. По его словам, это произойдет в течение двух-трех месяцев, если США прекратят поставлять оружие Украине.

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Специальная военная операция завершится до конца 2024 года. Такой прогноз сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Я скажу так: я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше, чем уверен, что СВО в этом году завершится. Я еще раз повторяюсь», — заявил Алаудинов в эфире Первого канала. Командир добавил, что у него есть все предпосылки для такой уверенности, поскольку он «ориентируется на Священное писание». Апти Алаудинов 2 июля с уверенностью прогнозировал, что СВО на Украине завершится уже в 2024 году. Он подчеркнул, что в Киеве прекрасно осведомлены об этом. Президент России Владимир Путин в июне ответил на вопрос о том, когда конфликт на Украине закончится. По его словам, это произойдет в течение двух-трех месяцев, если США прекратят поставлять оружие Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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