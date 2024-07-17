Свердловский участник СВО вернулся домой из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, страх, противостояние, раненый, боевики, военные, солдаты, война, ноги, подготовка, конфликт, вооруженные силы, заложник, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, руки, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво, плен, пленный
Освобожденного доставят в Москву на реабилитацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При обмене пленными между Россией и Украиной 17 июля домой вернулся 26-летний солдат из Свердловской области. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Сегодня [17 июля] вернулись в Россию 95 военнопленных, один из них наш земляк. Я позвонила главе городского округа, назвала фамилию, а имя уже называл глава. К нам обращался военком. Парень 1998 года рождения», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Омбудсмен пожелала военнослужащему, чтобы у него все получилось. «Ведь сегодня он пережил второе рождение», — отметила она. Всего с начала 2024 года на Средний Урал вернулся 21 военнопленный.

Россия вернула военнослужащих из украинского плена по формуле 95 на 95. Всех солдат доставят в Москву, где они пройдут курс лечения и реабилитации. Еще один свердловчанин освободился из плена в конце июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При обмене пленными между Россией и Украиной 17 июля домой вернулся 26-летний солдат из Свердловской области. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Сегодня [17 июля] вернулись в Россию 95 военнопленных, один из них наш земляк. Я позвонила главе городского округа, назвала фамилию, а имя уже называл глава. К нам обращался военком. Парень 1998 года рождения», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Омбудсмен пожелала военнослужащему, чтобы у него все получилось. «Ведь сегодня он пережил второе рождение», — отметила она. Всего с начала 2024 года на Средний Урал вернулся 21 военнопленный. Россия вернула военнослужащих из украинского плена по формуле 95 на 95. Всех солдат доставят в Москву, где они пройдут курс лечения и реабилитации. Еще один свердловчанин освободился из плена в конце июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...