Свердловский участник СВО вернулся домой из украинского плена

17 июля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Освобожденного доставят в Москву на реабилитацию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обмене пленными между Россией и Украиной 17 июля домой вернулся 26-летний солдат из Свердловской области. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Сегодня [17 июля] вернулись в Россию 95 военнопленных, один из них наш земляк. Я позвонила главе городского округа, назвала фамилию, а имя уже называл глава. К нам обращался военком. Парень 1998 года рождения», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Омбудсмен пожелала военнослужащему, чтобы у него все получилось. «Ведь сегодня он пережил второе рождение», — отметила она. Всего с начала 2024 года на Средний Урал вернулся 21 военнопленный. Россия вернула военнослужащих из украинского плена по формуле 95 на 95. Всех солдат доставят в Москву, где они пройдут курс лечения и реабилитации. Еще один свердловчанин освободился из плена в конце июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При обмене пленными между Россией и Украиной 17 июля домой вернулся 26-летний солдат из Свердловской области. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Сегодня [17 июля] вернулись в Россию 95 военнопленных, один из них наш земляк. Я позвонила главе городского округа, назвала фамилию, а имя уже называл глава. К нам обращался военком. Парень 1998 года рождения», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Омбудсмен пожелала военнослужащему, чтобы у него все получилось. «Ведь сегодня он пережил второе рождение», — отметила она. Всего с начала 2024 года на Средний Урал вернулся 21 военнопленный. Россия вернула военнослужащих из украинского плена по формуле 95 на 95. Всех солдат доставят в Москву, где они пройдут курс лечения и реабилитации. Еще один свердловчанин освободился из плена в конце июня.