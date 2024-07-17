Свердловский участник СВО вернулся домой из украинского плена

При обмене пленными между Россией и Украиной 17 июля домой вернулся 26-летний солдат из Свердловской области. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Сегодня [17 июля] вернулись в Россию 95 военнопленных, один из них наш земляк. Я позвонила главе городского округа, назвала фамилию, а имя уже называл глава. К нам обращался военком. Парень 1998 года рождения», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Омбудсмен пожелала военнослужащему, чтобы у него все получилось. «Ведь сегодня он пережил второе рождение», — отметила она. Всего с начала 2024 года на Средний Урал вернулся 21 военнопленный.
Россия вернула военнослужащих из украинского плена по формуле 95 на 95. Всех солдат доставят в Москву, где они пройдут курс лечения и реабилитации. Еще один свердловчанин освободился из плена в конце июня.
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