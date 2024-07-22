Для наркомана, забившего челябинку молотком за отказ занять денег, запросили долгий срок в колонии

Жителя Копейска попросили отправить в колонию на 17 лет за убийство соседки

22 июля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Суд вынесет приговор 31 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Исполняющий обязанности прокурора Челябинской области Евгений Федоров, выступая в прениях по делу об убийстве молотком женщины в Копейске, запросил для обвиняемого 17 лет колонии. Об этом URA.RU сообщили 22 июля в пресс-службе прокуратуры региона. «Федоров выступил в прениях сторон. Он просил суд назначить виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год и 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что также с обвиняемого просили взыскать 4 млн рублей. Их он должен отдать в качестве компенсации морального вреда сыну и брату погибшей женщины (по 2 млн рублей каждому). Новость по теме Наркомана, убившего соседку в Челябинске за отказ занять денег, отдали под суд Инцидент произошел 8 марта в доме №15 по проспекту Славы в Копейске. Мужчина постучал в дверь соседки и попросил денег в долг. После отказа он налетел на женщину и забил ее молотком. Следствие насчитало не менее 19 ударов на теле и голове убитой. После наркоман ограбил квартиру, распорядившись вырученными деньгами по своему усмотрению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполняющий обязанности прокурора Челябинской области Евгений Федоров, выступая в прениях по делу об убийстве молотком женщины в Копейске, запросил для обвиняемого 17 лет колонии. Об этом URA.RU сообщили 22 июля в пресс-службе прокуратуры региона. «Федоров выступил в прениях сторон. Он просил суд назначить виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год и 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что также с обвиняемого просили взыскать 4 млн рублей. Их он должен отдать в качестве компенсации морального вреда сыну и брату погибшей женщины (по 2 млн рублей каждому). Инцидент произошел 8 марта в доме №15 по проспекту Славы в Копейске. Мужчина постучал в дверь соседки и попросил денег в долг. После отказа он налетел на женщину и забил ее молотком. Следствие насчитало не менее 19 ударов на теле и голове убитой. После наркоман ограбил квартиру, распорядившись вырученными деньгами по своему усмотрению.