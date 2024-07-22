На фирму фигуранта дела о взятках в мэрии Магнитогорска наложили крупный штраф

23 июля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

На фирму наложили 10-миллионный штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На фирму из Магнитогорска (Челябинская область) «Вектор-СД», экс-директор которой в лице Сергея Бондаренко был осужден за дачу взятки в мэрию города, наложили 10-миллионный штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Правобережного района Магнитогорска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере), которое рассмотрено с назначением штрафа в размере 10 миллионов рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Бондаренко был задержан осенью 2022 года. На него вышли в ходе расследования дела о коррупции в стенах мэрии Магнитогорска. Вместе с ним под следствие попали бывший вице-мэр города Дмитрий Гаврилов и директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Денис Кравченко. Предварительно, Бондаренко платил чиновникам за заключение контрактов в приоритетном порядке. В ходе следствия бизнесмен заключил досудебное соглашение. По итогу суд признал его виновным в даче взятки, ограничившись условным сроком в качестве наказания. Дело Гаврилова и Кравченко с августа 2023 года рассматривается в Ленинском райсуде Магнитогорска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фирму из Магнитогорска (Челябинская область) «Вектор-СД», экс-директор которой в лице Сергея Бондаренко был осужден за дачу взятки в мэрию города, наложили 10-миллионный штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Правобережного района Магнитогорска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере), которое рассмотрено с назначением штрафа в размере 10 миллионов рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Бондаренко был задержан осенью 2022 года. На него вышли в ходе расследования дела о коррупции в стенах мэрии Магнитогорска. Вместе с ним под следствие попали бывший вице-мэр города Дмитрий Гаврилов и директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Денис Кравченко. Предварительно, Бондаренко платил чиновникам за заключение контрактов в приоритетном порядке. В ходе следствия бизнесмен заключил досудебное соглашение. По итогу суд признал его виновным в даче взятки, ограничившись условным сроком в качестве наказания. Дело Гаврилова и Кравченко с августа 2023 года рассматривается в Ленинском райсуде Магнитогорска.