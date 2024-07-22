22 июля 2024

На фирму фигуранта дела о взятках в мэрии Магнитогорска наложили крупный штраф

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
На фирму наложили 10-миллионный штраф Фото:

На фирму из Магнитогорска (Челябинская область) «Вектор-СД», экс-директор которой в лице Сергея Бондаренко был осужден за дачу взятки в мэрию города, наложили 10-миллионный штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Правобережного района Магнитогорска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере), которое рассмотрено с назначением штрафа в размере 10 миллионов рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Бондаренко был задержан осенью 2022 года. На него вышли в ходе расследования дела о коррупции в стенах мэрии Магнитогорска. Вместе с ним под следствие попали бывший вице-мэр города Дмитрий Гаврилов и директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Денис Кравченко. Предварительно, Бондаренко платил чиновникам за заключение контрактов в приоритетном порядке.

В ходе следствия бизнесмен заключил досудебное соглашение. По итогу суд признал его виновным в даче взятки, ограничившись условным сроком в качестве наказания. Дело Гаврилова и Кравченко с августа 2023 года рассматривается в Ленинском райсуде Магнитогорска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фирму из Магнитогорска (Челябинская область) «Вектор-СД», экс-директор которой в лице Сергея Бондаренко был осужден за дачу взятки в мэрию города, наложили 10-миллионный штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Правобережного района Магнитогорска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере), которое рассмотрено с назначением штрафа в размере 10 миллионов рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Бондаренко был задержан осенью 2022 года. На него вышли в ходе расследования дела о коррупции в стенах мэрии Магнитогорска. Вместе с ним под следствие попали бывший вице-мэр города Дмитрий Гаврилов и директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Денис Кравченко. Предварительно, Бондаренко платил чиновникам за заключение контрактов в приоритетном порядке. В ходе следствия бизнесмен заключил досудебное соглашение. По итогу суд признал его виновным в даче взятки, ограничившись условным сроком в качестве наказания. Дело Гаврилова и Кравченко с августа 2023 года рассматривается в Ленинском райсуде Магнитогорска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...