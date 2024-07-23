Пользователи Avito массово жалуются на сбои

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт Авито. Курган, авито, avito, сайт авито
В работе сервиса Avito наблюдаются проблемы и сбои Фото:

Поступают жалобы на работу Avito, интернет-сервиса с объявлениями о товарах, недвижимости и другом. Информацию об этом передает сайт по мониторингу работоспособности интернет-сервисов в России.

«На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 23 июля 2024 наблюдаются проблемы или сбой у Авито», — говорится на сайте «Сбой.рф». В основном жалуются пользователи Avito из Москвы (34% всех жалоб).

В Уральских регионах проблем в работе сервиса не наблюдается. В этом убедился корреспондент URA.RU.

Ранее по всему миру произошел сбой в Windows. Это парализовало работу банков, аэропортов и больниц. Пользователи сообщали, что операционная система выдавала ошибку BSOD.

Пользователи массово жалуются на сбои и нарушения в работе Avito
Пользователи массово жалуются на сбои и нарушения в работе Avito
В Уральском регионе сбоев не наблюдается
В Уральском регионе сбоев не наблюдается
Информация с сайта сбои.рф
Информация с сайта сбои.рф

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поступают жалобы на работу Avito, интернет-сервиса с объявлениями о товарах, недвижимости и другом. Информацию об этом передает сайт по мониторингу работоспособности интернет-сервисов в России. «На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 23 июля 2024 наблюдаются проблемы или сбой у Авито», — говорится на сайте «Сбой.рф». В основном жалуются пользователи Avito из Москвы (34% всех жалоб). В Уральских регионах проблем в работе сервиса не наблюдается. В этом убедился корреспондент URA.RU. Ранее по всему миру произошел сбой в Windows. Это парализовало работу банков, аэропортов и больниц. Пользователи сообщали, что операционная система выдавала ошибку BSOD.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...