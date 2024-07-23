Общество Пользователи Avito массово жалуются на сбои 23 июля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 + В работе сервиса Avito наблюдаются проблемы и сбои Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поступают жалобы на работу Avito, интернет-сервиса с объявлениями о товарах, недвижимости и другом. Информацию об этом передает сайт по мониторингу работоспособности интернет-сервисов в России. «На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 23 июля 2024 наблюдаются проблемы или сбой у Авито», — говорится на сайте « С бой.рф ». В основном жалуются пользователи Avito из Москвы (34% всех жалоб). В Уральских регионах проблем в работе сервиса не наблюдается. В этом убедился корреспондент URA.RU. Ранее по всему миру произошел сбой в Windows. Это парализовало работу банков, аэропортов и больниц. Пользователи сообщали, что операционная система выдавала ошибку BSOD. Пользователи массово жалуются на сбои и нарушения в работе Avito В Уральском регионе сбоев не наблюдается Информация с сайта сбои.рф Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Поступают жалобы на работу Avito, интернет-сервиса с объявлениями о товарах, недвижимости и другом. Информацию об этом передает сайт по мониторингу работоспособности интернет-сервисов в России. «На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 23 июля 2024 наблюдаются проблемы или сбой у Авито», — говорится на сайте «Сбой.рф». В основном жалуются пользователи Avito из Москвы (34% всех жалоб). В Уральских регионах проблем в работе сервиса не наблюдается. В этом убедился корреспондент URA.RU. Ранее по всему миру произошел сбой в Windows. Это парализовало работу банков, аэропортов и больниц. Пользователи сообщали, что операционная система выдавала ошибку BSOD. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям