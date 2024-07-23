Пользователи Avito массово жалуются на сбои

Поступают жалобы на работу Avito, интернет-сервиса с объявлениями о товарах, недвижимости и другом. Информацию об этом передает сайт по мониторингу работоспособности интернет-сервисов в России.
«На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 23 июля 2024 наблюдаются проблемы или сбой у Авито», — говорится на сайте «Сбой.рф». В основном жалуются пользователи Avito из Москвы (34% всех жалоб).
В Уральских регионах проблем в работе сервиса не наблюдается. В этом убедился корреспондент URA.RU.
Ранее по всему миру произошел сбой в Windows. Это парализовало работу банков, аэропортов и больниц. Пользователи сообщали, что операционная система выдавала ошибку BSOD.
Пользователи массово жалуются на сбои и нарушения в работе Avito
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Поступают жалобы на работу Avito, интернет-сервиса с объявлениями о товарах, недвижимости и другом. Информацию об этом передает сайт по мониторингу работоспособности интернет-сервисов в России. «На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 23 июля 2024 наблюдаются проблемы или сбой у Авито», — говорится на сайте «Сбой.рф». В основном жалуются пользователи Avito из Москвы (34% всех жалоб). В Уральских регионах проблем в работе сервиса не наблюдается. В этом убедился корреспондент URA.RU. Ранее по всему миру произошел сбой в Windows. Это парализовало работу банков, аэропортов и больниц. Пользователи сообщали, что операционная система выдавала ошибку BSOD.