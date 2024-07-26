Опасный полигон под Санкт-Петербургом обезвредили на 60%

Полигон «Красный Бор» под Санкт-Петербургом, куда свозились опасные отходы со всей страны, обезвредили на 60%. О мероприятиях по ликвидации негативного вреда окружающей среде генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в ходе рабочего визита рассказал вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, сообщили URA.RU в пресс-службе Госкорпорации.
«Сюда (на полигон „Красный Бор“ — прим. ред.) исторически свозились опасные отходы со всего Советского Союза. На данный момент его рекультивация выполнена на 60%. И, конечно, такой опасности, как раньше, этот объект для людей и окружающей среды уже не представляет. Тем не менее работы должны быть продолжены, и они продолжаются. И, учитывая масштабы, продлятся еще несколько лет», — отметил Патрушев.
В обсуждении проекта также приняли участие Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Как им рассказали в ходе визита, на полигоне уже укреплены дамбы обвалования пяти открытых карт-накопителей и заменено исчерпавшее свой срок понтонное укрытие. Все эти мероприятия позволили полностью исключить риск утечки отходов.
Сейчас по всему периметру полигона сооружается уникальная завеса, которая не допустит попадание загрязняющих веществ на сопредельные территории. По данным Росатома, уже построено более 70% этого сложного инженерного сооружения. Также на «Красном Бору» создана инновационная технологическая инфраструктура для обезвреживания более 340 тыс. куб. м накопленных в открытых картах-накопителях жидких и пастообразных отходов. Их планируется полностью переработать в декабре 2025 года.
«Производственный опыт и высокие научно-технологические компетенции позволяют нам сегодня эффективно приводить в безопасное состояние наиболее сложные объекты на территории нашей страны, ликвидируя многолетний экологический вред, в том числе в Ленинградской и Иркутской областях. На этих объектах мы создаем уникальную технологическую инфраструктуру по переработке накопленных там сложных отходов. Кроме того, мы предупреждаем возможное возникновение новых экологических рисков: создаем современную инфраструктуру из семи производственно-технических комплексов для обращения с промышленными отходами в логике экономики замкнутого цикла», — заявил Лихачев.
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