29 июля 2024

В Минюсте ответили о возможности признать Пугачеву иноагентом

Минюст не нашел оснований, чтобы признать Аллу Пугачеву иноагентом
© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Пугачеву включат в соответствующий реестр только после выявления признаков иноагента Фото:

В Министерстве юстиции России не нашлось оснований для признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом со ссылкой на ведомство пишет журналист Ксения Собчак.

«В распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей [признание иноагентом]», — говорится в telegram-канале «Кровавая барыня», который ведет Собчак. В ведомстве сообщили, что включат Пугачеву в соответствующий реестр только после выявления признаков иноагента.

В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом после поста о больнице в Киеве. В частности, депутат Журавлев считает, что артистке грозит до пяти лет лишения свободы за дискредитацию российской армии. В ответ на это заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила свою поддержку Пугачевой. По ее словам, Пугачева останется «чудесным человеком» для россиян.

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В Министерстве юстиции России не нашлось оснований для признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом со ссылкой на ведомство пишет журналист Ксения Собчак. «В распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей [признание иноагентом]», — говорится в telegram-канале «Кровавая барыня», который ведет Собчак. В ведомстве сообщили, что включат Пугачеву в соответствующий реестр только после выявления признаков иноагента. В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом после поста о больнице в Киеве. В частности, депутат Журавлев считает, что артистке грозит до пяти лет лишения свободы за дискредитацию российской армии. В ответ на это заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила свою поддержку Пугачевой. По ее словам, Пугачева останется «чудесным человеком» для россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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