Тарасова заступилась за Пугачеву после ее слов об ударе по детской больнице в Киеве

Татьяна Тарасова заступилась за Пугачеву после требования признать ее иноагентом
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Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, тарасова татьяна
Татьяна Тарасова высказалась о статусе Пугачевой Фото:

В ответ на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила свою поддержку Пугачевой. Тарасова подчеркнула значимость артистки как выдающейся личности и ее вклад в культурное наследие страны, несмотря на политические обвинения.

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«Наша Госдума сама бы послушала, что и как они говорят. Кем бы Аллу не объявляли, она для нас, для людей, живущих в этой стране, останется на всю нашу жизнь неповторимой и прекрасной певицей, замечательной актрисой и чудесным человеком!» — отметила Тарасова в интервью корреспонденту Sport24. «Желаю ей здоровья, а ее детям прекрасной жизни! Алла представляет нашу страну с большим достоинством», — заключила тренер, назвав Пугачеву своей подругой.

Ранее в соцсетях Пугачева выразила свое беспокойство в связи с трагедией в Киеве, где ракета украинской ПВО попала в детскую больницу. При этом певица закрыла комментарии к своему посту. Публикация вызвала широкий резонанс. Так, депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом и лишить всего имущества в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не имеет отношения к произошедшему в Киеве 8 июля. По его словам, ВС РФ не атакуют гражданские объекты.

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В ответ на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила свою поддержку Пугачевой. Тарасова подчеркнула значимость артистки как выдающейся личности и ее вклад в культурное наследие страны, несмотря на политические обвинения. «Наша Госдума сама бы послушала, что и как они говорят. Кем бы Аллу не объявляли, она для нас, для людей, живущих в этой стране, останется на всю нашу жизнь неповторимой и прекрасной певицей, замечательной актрисой и чудесным человеком!» — отметила Тарасова в интервью корреспонденту Sport24. «Желаю ей здоровья, а ее детям прекрасной жизни! Алла представляет нашу страну с большим достоинством», — заключила тренер, назвав Пугачеву своей подругой. Ранее в соцсетях Пугачева выразила свое беспокойство в связи с трагедией в Киеве, где ракета украинской ПВО попала в детскую больницу. При этом певица закрыла комментарии к своему посту. Публикация вызвала широкий резонанс. Так, депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом и лишить всего имущества в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не имеет отношения к произошедшему в Киеве 8 июля. По его словам, ВС РФ не атакуют гражданские объекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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