Тарасова заступилась за Пугачеву после ее слов об ударе по детской больнице в Киеве

Татьяна Тарасова заступилась за Пугачеву после требования признать ее иноагентом

11 июля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Татьяна Тарасова высказалась о статусе Пугачевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ответ на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила свою поддержку Пугачевой. Тарасова подчеркнула значимость артистки как выдающейся личности и ее вклад в культурное наследие страны, несмотря на политические обвинения. Новость по теме Ракета украинской ПВО попала в больницу в Киеве. Фоторепортаж «Наша Госдума сама бы послушала, что и как они говорят. Кем бы Аллу не объявляли, она для нас, для людей, живущих в этой стране, останется на всю нашу жизнь неповторимой и прекрасной певицей, замечательной актрисой и чудесным человеком!» — отметила Тарасова в интервью корреспонденту Sport24 . «Желаю ей здоровья, а ее детям прекрасной жизни! Алла представляет нашу страну с большим достоинством», — заключила тренер, назвав Пугачеву своей подругой. Ранее в соцсетях Пугачева выразила свое беспокойство в связи с трагедией в Киеве, где ракета украинской ПВО попала в детскую больницу. При этом певица закрыла комментарии к своему посту. Публикация вызвала широкий резонанс. Так, депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом и лишить всего имущества в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не имеет отношения к произошедшему в Киеве 8 июля. По его словам, ВС РФ не атакуют гражданские объекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ответ на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила свою поддержку Пугачевой. Тарасова подчеркнула значимость артистки как выдающейся личности и ее вклад в культурное наследие страны, несмотря на политические обвинения. «Наша Госдума сама бы послушала, что и как они говорят. Кем бы Аллу не объявляли, она для нас, для людей, живущих в этой стране, останется на всю нашу жизнь неповторимой и прекрасной певицей, замечательной актрисой и чудесным человеком!» — отметила Тарасова в интервью корреспонденту Sport24. «Желаю ей здоровья, а ее детям прекрасной жизни! Алла представляет нашу страну с большим достоинством», — заключила тренер, назвав Пугачеву своей подругой. Ранее в соцсетях Пугачева выразила свое беспокойство в связи с трагедией в Киеве, где ракета украинской ПВО попала в детскую больницу. При этом певица закрыла комментарии к своему посту. Публикация вызвала широкий резонанс. Так, депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом и лишить всего имущества в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не имеет отношения к произошедшему в Киеве 8 июля. По его словам, ВС РФ не атакуют гражданские объекты.