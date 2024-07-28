28 июля 2024

75-летняя Пугачева появилась на публике в дерзком мини. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная артистка СССР показала наряд на фестивале Лаймы Вайкуле
Народная артистка СССР показала наряд на фестивале Лаймы Вайкуле Фото:

Певица и народная артистка СССР Алла Пугачева удивила публику своими черными мини-шортами. Звезда российской эстрады выбрала свободный наряд для посещения фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву», проходящего в Юрмале. 

«В Юрмале проходит фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Алла Пугачева не пропустила музыкальное событие, созданное подругой, и приготовила для него экстравагантные наряды», — сообщает Starhit и публикует видео с мероприятия, где заметили певицу. Артистка появилась на публике в сопровождении мужа Максима Галкина (признан иноагентом в России). 

Онлайн-журнал, опубликовавший кадры, также отмечает, что поклонники Пугачевой похвалили ее за смелость в выборе одежды. «Я просто в восторге от образа! Даже больше, чем в восторге. Алла Борисовна просто невероятная, удивляет всегда», — передает Starhit слова одной из поклонниц. 

Также издание приводит слова одной из фанаток народной артистки СССР. Она сравнивает красоту ног Пугачевой и Барби. В другой реакции на наряд певицы отмечают ее прекрасный внешний вид.

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Певица и народная артистка СССР Алла Пугачева удивила публику своими черными мини-шортами. Звезда российской эстрады выбрала свободный наряд для посещения фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву», проходящего в Юрмале.  «В Юрмале проходит фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Алла Пугачева не пропустила музыкальное событие, созданное подругой, и приготовила для него экстравагантные наряды», — сообщает Starhit и публикует видео с мероприятия, где заметили певицу. Артистка появилась на публике в сопровождении мужа Максима Галкина (признан иноагентом в России).  Онлайн-журнал, опубликовавший кадры, также отмечает, что поклонники Пугачевой похвалили ее за смелость в выборе одежды. «Я просто в восторге от образа! Даже больше, чем в восторге. Алла Борисовна просто невероятная, удивляет всегда», — передает Starhit слова одной из поклонниц.  Также издание приводит слова одной из фанаток народной артистки СССР. Она сравнивает красоту ног Пугачевой и Барби. В другой реакции на наряд певицы отмечают ее прекрасный внешний вид.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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