30 июля 2024

Дело полковника из автобронетанкового управления Минобороны РФ передали в прокуратуру

Военные следователи завершили расследование дела против полковника Тимофеева
© Служба новостей «URA.RU»
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Дело полковника Тимофеева передали в прокуратуру Фото:

Военные следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ полковника Ильи Тимофеева. Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Дело передано в прокуратуру.

«Уголовное дело в отношении обвиняемого отправлено в Главную военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Оно насчитывает порядка 130 томов. Его рассмотрит по существу либо Московский гарнизонный военный суд, либо 235-й гарнизонный военный суд», — пишет ТАСС.

Начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны РФ Илья Тимофеев был задержан за коррупцию в 2023 году. По версии следствия, он получал взятки от коммерсантов, участвующих в демилитаризации боевой техники, в том числе для ее использования в качестве памятников.

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Военные следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ полковника Ильи Тимофеева. Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Дело передано в прокуратуру. «Уголовное дело в отношении обвиняемого отправлено в Главную военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Оно насчитывает порядка 130 томов. Его рассмотрит по существу либо Московский гарнизонный военный суд, либо 235-й гарнизонный военный суд», — пишет ТАСС. Начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны РФ Илья Тимофеев был задержан за коррупцию в 2023 году. По версии следствия, он получал взятки от коммерсантов, участвующих в демилитаризации боевой техники, в том числе для ее использования в качестве памятников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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