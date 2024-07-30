Дело полковника из автобронетанкового управления Минобороны РФ передали в прокуратуру

Военные следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ полковника Ильи Тимофеева. Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Дело передано в прокуратуру.
«Уголовное дело в отношении обвиняемого отправлено в Главную военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Оно насчитывает порядка 130 томов. Его рассмотрит по существу либо Московский гарнизонный военный суд, либо 235-й гарнизонный военный суд», — пишет ТАСС.
Начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны РФ Илья Тимофеев был задержан за коррупцию в 2023 году. По версии следствия, он получал взятки от коммерсантов, участвующих в демилитаризации боевой техники, в том числе для ее использования в качестве памятников.
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