Дело полковника из автобронетанкового управления Минобороны РФ передали в прокуратуру

Военные следователи завершили расследование дела против полковника Тимофеева

30 июля 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Дело полковника Тимофеева передали в прокуратуру Фото: Илья Московец © URA.RU Военные следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ полковника Ильи Тимофеева. Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Дело передано в прокуратуру. «Уголовное дело в отношении обвиняемого отправлено в Главную военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Оно насчитывает порядка 130 томов. Его рассмотрит по существу либо Московский гарнизонный военный суд, либо 235-й гарнизонный военный суд», — пишет ТАСС. Начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны РФ Илья Тимофеев был задержан за коррупцию в 2023 году. По версии следствия, он получал взятки от коммерсантов, участвующих в демилитаризации боевой техники, в том числе для ее использования в качестве памятников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ полковника Ильи Тимофеева. Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Дело передано в прокуратуру. «Уголовное дело в отношении обвиняемого отправлено в Главную военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Оно насчитывает порядка 130 томов. Его рассмотрит по существу либо Московский гарнизонный военный суд, либо 235-й гарнизонный военный суд», — пишет ТАСС. Начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны РФ Илья Тимофеев был задержан за коррупцию в 2023 году. По версии следствия, он получал взятки от коммерсантов, участвующих в демилитаризации боевой техники, в том числе для ее использования в качестве памятников.