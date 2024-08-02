В Нижнем Тагиле объявлен траур по погибшим при обрушении дома

02 августа 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла 1 августа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей в Дзержинском районе, где в результате обрушения дома погибли семь человек. День траура назначен на третье августа. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Завтрашний день, 3 августа, в Нижнем Тагиле будет объявлен днем траура в связи с трагическими событиями, случившимися в многоквартирном доме на улице Сибирской, 81. В такие минуты слова не могут передать всей тяжести утраты, но я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем семьям, кого затронула беда, оказывается вся необходимая помощь. В трудные времена мы должны быть вместе — поддерживать друг друга, чтобы справиться с этой болью. Нижний Тагил скорбит вместе с вами», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Трагедия в Нижнем Тагиле, связанная с обрушением многоквартирного дома, произошла днем 1 августа, и, по предварительным сведениям, причиной стал взрыв газа. Службы, отвечающие за безопасность, утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Согласно последним данным от МЧС России, в результате обрушения здания погибло семь человек. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей в Дзержинском районе, где в результате обрушения дома погибли семь человек. День траура назначен на третье августа. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Завтрашний день, 3 августа, в Нижнем Тагиле будет объявлен днем траура в связи с трагическими событиями, случившимися в многоквартирном доме на улице Сибирской, 81. В такие минуты слова не могут передать всей тяжести утраты, но я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем семьям, кого затронула беда, оказывается вся необходимая помощь. В трудные времена мы должны быть вместе — поддерживать друг друга, чтобы справиться с этой болью. Нижний Тагил скорбит вместе с вами», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Трагедия в Нижнем Тагиле, связанная с обрушением многоквартирного дома, произошла днем 1 августа, и, по предварительным сведениям, причиной стал взрыв газа. Службы, отвечающие за безопасность, утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Согласно последним данным от МЧС России, в результате обрушения здания погибло семь человек. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.