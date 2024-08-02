В Нижнем Тагиле объявлен траур по погибшим при обрушении дома

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Трагедия произошла 1 августа Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей в Дзержинском районе, где в результате обрушения дома погибли семь человек. День траура назначен на третье августа. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Завтрашний день, 3 августа, в Нижнем Тагиле будет объявлен днем траура в связи с трагическими событиями, случившимися в многоквартирном доме на улице Сибирской, 81. В такие минуты слова не могут передать всей тяжести утраты, но я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем семьям, кого затронула беда, оказывается вся необходимая помощь. В трудные времена мы должны быть вместе — поддерживать друг друга, чтобы справиться с этой болью. Нижний Тагил скорбит вместе с вами», — написал Пинаев в своем telegram-канале.

Трагедия в Нижнем Тагиле, связанная с обрушением многоквартирного дома, произошла днем 1 августа, и, по предварительным сведениям, причиной стал взрыв газа. Службы, отвечающие за безопасность, утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Согласно последним данным от МЧС России, в результате обрушения здания погибло семь человек. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

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В Нижнем Тагиле объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей в Дзержинском районе, где в результате обрушения дома погибли семь человек. День траура назначен на третье августа. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Завтрашний день, 3 августа, в Нижнем Тагиле будет объявлен днем траура в связи с трагическими событиями, случившимися в многоквартирном доме на улице Сибирской, 81. В такие минуты слова не могут передать всей тяжести утраты, но я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем семьям, кого затронула беда, оказывается вся необходимая помощь. В трудные времена мы должны быть вместе — поддерживать друг друга, чтобы справиться с этой болью. Нижний Тагил скорбит вместе с вами», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Трагедия в Нижнем Тагиле, связанная с обрушением многоквартирного дома, произошла днем 1 августа, и, по предварительным сведениям, причиной стал взрыв газа. Службы, отвечающие за безопасность, утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Согласно последним данным от МЧС России, в результате обрушения здания погибло семь человек. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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