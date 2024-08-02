Из-под завалов в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где в результате взрыва обрушились два подъезда жилой пятиэтажки на ул. Сибирская, 81, достали еще одно тело, сообщили в региональном ГУ МЧС. Число погибших таким образом выросло до восьми.
«За это время силами МЧС России из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, извлечены 8 погибших», — говорится в заявлении ведомства. Корреспондент URA.RU стал свидетелем, как на носилках несут тело в черном пакете.
Трагедия случилась днем 1 августа и была вызвана, по предварительным данным, взрывом газа. Ответственные службы утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Руководство региона и представители силовых структур находятся на месте происшествия. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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