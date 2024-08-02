Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до восьми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Взрыв в доме на Сибирской, 81 произошел 1 августа Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Из-под завалов в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где в результате взрыва обрушились два подъезда жилой пятиэтажки на ул. Сибирская, 81, достали еще одно тело, сообщили в региональном ГУ МЧС. Число погибших таким образом выросло до восьми.

«За это время силами МЧС России из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, извлечены 8 погибших», — говорится в заявлении ведомства. Корреспондент URA.RU стал свидетелем, как на носилках несут тело в черном пакете.

Трагедия случилась днем 1 августа и была вызвана, по предварительным данным, взрывом газа. Ответственные службы утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Руководство региона и представители силовых структур находятся на месте происшествия. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-под завалов в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где в результате взрыва обрушились два подъезда жилой пятиэтажки на ул. Сибирская, 81, достали еще одно тело, сообщили в региональном ГУ МЧС. Число погибших таким образом выросло до восьми. «За это время силами МЧС России из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, извлечены 8 погибших», — говорится в заявлении ведомства. Корреспондент URA.RU стал свидетелем, как на носилках несут тело в черном пакете. Трагедия случилась днем 1 августа и была вызвана, по предварительным данным, взрывом газа. Ответственные службы утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Руководство региона и представители силовых структур находятся на месте происшествия. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...