02 августа 2024

При обрушении дома в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Под завалами в Нижнем Тагиле погибли десять человек Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

При обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) погибло десять человек, из которых пять — дети. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Из десяти погибших при частичном обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле пятеро детей», — сообщили ТАСС в оперативных службах. Спасательные работы завершены.

Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле, предположительно вызванное взрывом газа, произошло в дневное время 1 августа. Спасательные работы, длившиеся более суток, были завершены поздним вечером 2 августа. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.

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При обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) погибло десять человек, из которых пять — дети. Об этом сообщили в оперативных службах. «Из десяти погибших при частичном обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле пятеро детей», — сообщили ТАСС в оперативных службах. Спасательные работы завершены. Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле, предположительно вызванное взрывом газа, произошло в дневное время 1 августа. Спасательные работы, длившиеся более суток, были завершены поздним вечером 2 августа. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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