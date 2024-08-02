При обрушении дома в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей

03 августа 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

Под завалами в Нижнем Тагиле погибли десять человек Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом При обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) погибло десять человек, из которых пять — дети. Об этом сообщили в оперативных службах. «Из десяти погибших при частичном обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле пятеро детей», — сообщили ТАСС в оперативных службах. Спасательные работы завершены. Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле, предположительно вызванное взрывом газа, произошло в дневное время 1 августа. Спасательные работы, длившиеся более суток, были завершены поздним вечером 2 августа. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) погибло десять человек, из которых пять — дети. Об этом сообщили в оперативных службах. «Из десяти погибших при частичном обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле пятеро детей», — сообщили ТАСС в оперативных службах. Спасательные работы завершены. Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле, предположительно вызванное взрывом газа, произошло в дневное время 1 августа. Спасательные работы, длившиеся более суток, были завершены поздним вечером 2 августа. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.