При обрушении дома в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей

Под завалами в Нижнем Тагиле погибли десять человек
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
При обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) погибло десять человек, из которых пять — дети. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Из десяти погибших при частичном обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле пятеро детей», — сообщили ТАСС в оперативных службах. Спасательные работы завершены.
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле, предположительно вызванное взрывом газа, произошло в дневное время 1 августа. Спасательные работы, длившиеся более суток, были завершены поздним вечером 2 августа. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
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