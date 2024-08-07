Челябинские бизнесмены Вайнштейны купили недострой возле «Уральской молнии»

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Сбор подписей за Путина. Челябинск, ледовый дворец, уральская молния
Недострой около «Уральской молнии» на улице Труда купили за 36,9 миллионов рублей Фото:

В Челябинске недостроенный спортивно-развлекательный центр около «Уральской молнии» на улице Труда за 36,9 миллионов рублей купил медицинский центр Лотос. Он принадлежит компании «Строймеханизация», которой владеют бизнесмены Евгений и Сергей Вайнштейны (отец и сын). Степень готовности объекта составляет 28%, сообщается в документации на сайте мэрии.

«Предмет аукциона — объект незавершенного строительства площадью 2 тысячи 250 квадратных метров со степенью готовности объекта 28%. Объект расположен по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, по ул. Труда в Центральном районе. Победитель аукциона — ООО Медицинский центр „Лотос“», — сообщается на сайте мэрии.

Также приобрести объект на аукционе планировала компания «Строймеханизация». Ее предложение было менее щедрым — фирма предложила выкупить недострой за 36,5 миллиона рублей.

В 2010 году спортивно-развлекательный комплекс начинал возводить «Стройкомлекс-97». Позже стройка была заморожена, строительные работы на объекте не велись. Недострой был изъят по решению суда.

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В Челябинске недостроенный спортивно-развлекательный центр около «Уральской молнии» на улице Труда за 36,9 миллионов рублей купил медицинский центр Лотос. Он принадлежит компании «Строймеханизация», которой владеют бизнесмены Евгений и Сергей Вайнштейны (отец и сын). Степень готовности объекта составляет 28%, сообщается в документации на сайте мэрии. «Предмет аукциона — объект незавершенного строительства площадью 2 тысячи 250 квадратных метров со степенью готовности объекта 28%. Объект расположен по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, по ул. Труда в Центральном районе. Победитель аукциона — ООО Медицинский центр „Лотос“», — сообщается на сайте мэрии. Также приобрести объект на аукционе планировала компания «Строймеханизация». Ее предложение было менее щедрым — фирма предложила выкупить недострой за 36,5 миллиона рублей. В 2010 году спортивно-развлекательный комплекс начинал возводить «Стройкомлекс-97». Позже стройка была заморожена, строительные работы на объекте не велись. Недострой был изъят по решению суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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