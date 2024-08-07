Челябинские бизнесмены Вайнштейны купили недострой возле «Уральской молнии»

07 августа 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Недострой около «Уральской молнии» на улице Труда купили за 36,9 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске недостроенный спортивно-развлекательный центр около «Уральской молнии» на улице Труда за 36,9 миллионов рублей купил медицинский центр Лотос. Он принадлежит компании «Строймеханизация», которой владеют бизнесмены Евгений и Сергей Вайнштейны (отец и сын). Степень готовности объекта составляет 28%, сообщается в документации на сайте мэрии. «Предмет аукциона — объект незавершенного строительства площадью 2 тысячи 250 квадратных метров со степенью готовности объекта 28%. Объект расположен по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, по ул. Труда в Центральном районе. Победитель аукциона — ООО Медицинский центр „Лотос“», — сообщается на сайте мэрии. Также приобрести объект на аукционе планировала компания «Строймеханизация». Ее предложение было менее щедрым — фирма предложила выкупить недострой за 36,5 миллиона рублей. В 2010 году спортивно-развлекательный комплекс начинал возводить «Стройкомлекс-97». Позже стройка была заморожена, строительные работы на объекте не велись. Недострой был изъят по решению суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске недостроенный спортивно-развлекательный центр около «Уральской молнии» на улице Труда за 36,9 миллионов рублей купил медицинский центр Лотос. Он принадлежит компании «Строймеханизация», которой владеют бизнесмены Евгений и Сергей Вайнштейны (отец и сын). Степень готовности объекта составляет 28%, сообщается в документации на сайте мэрии. «Предмет аукциона — объект незавершенного строительства площадью 2 тысячи 250 квадратных метров со степенью готовности объекта 28%. Объект расположен по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, по ул. Труда в Центральном районе. Победитель аукциона — ООО Медицинский центр „Лотос“», — сообщается на сайте мэрии. Также приобрести объект на аукционе планировала компания «Строймеханизация». Ее предложение было менее щедрым — фирма предложила выкупить недострой за 36,5 миллиона рублей. В 2010 году спортивно-развлекательный комплекс начинал возводить «Стройкомлекс-97». Позже стройка была заморожена, строительные работы на объекте не велись. Недострой был изъят по решению суда.