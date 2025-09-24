Российскому здравоохранению выделено более триллиона рублей в новом бюджете

Предусмотрены ресурсы на профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний
Правительство России представило проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. В ближайшие шесть лет на медицинскую отрасль дополнительно направят более одного триллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ.

«В рамках исполнения поручения Президента, в шестилетнем периоде будут направлены дополнительные ресурсы на здравоохранение в сумме более одного трлн рублей», — говорится на официальном сайте Минфина. Одним из ключевых направлений бюджетной политики в сфере здравоохранения станет реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На его финансирование в ближайшие три года предусмотрено более 900 млрд рублей.

Также предусмотрены средства на обеспечение граждан лекарственными препаратами в полном объеме. Особое внимание уделено помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями — финансирование будет осуществляться, в том числе, через Фонд «Круг добра». Кроме того, предусмотрены ресурсы на профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Полностью обеспечено финансирование программы 14 высокозатратных нозологий (14 ВЗН).

В рамках национального проекта «Семья» в ближайшие три года на развитие объектов детского здравоохранения будет направлено более 94 млрд рублей. Эти средства пойдут на модернизацию и строительство новых перинатальных центров, детских больниц и родильных домов по всей стране.

