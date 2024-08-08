На интернет-ресурсы Курской области совершена массированная DDoS-атака

Интернет-ресурсы в Курской области оказались под массированной DDoS-атакой (на сервер направляется множество запросов, в результате чего он перегружается и перестает работать, — прим. URA.RU). Многие сервисы стали временно недоступны. Об этом сообщили власти региона.
«Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. Многие сервисы вышли из строя и временно недоступны», — заявили региональные власти.
Ранее крупнейшие российские банки подверглись масштабной DDoS-атаке, исходящей из-за границы. Например, часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений.
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