На интернет-ресурсы Курской области совершена массированная DDoS-атака

08 августа 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Сервисы в Курской области оказались под массированной DDoS-атакой, многие из них временно перестали работать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Интернет-ресурсы в Курской области оказались под массированной DDoS-атакой (на сервер направляется множество запросов, в результате чего он перегружается и перестает работать, — прим. URA.RU). Многие сервисы стали временно недоступны. Об этом сообщили власти региона. «Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. Многие сервисы вышли из строя и временно недоступны», — заявили региональные власти. Ранее крупнейшие российские банки подверглись масштабной DDoS-атаке, исходящей из-за границы. Например, часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Интернет-ресурсы в Курской области оказались под массированной DDoS-атакой (на сервер направляется множество запросов, в результате чего он перегружается и перестает работать, — прим. URA.RU). Многие сервисы стали временно недоступны. Об этом сообщили власти региона. «Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. Многие сервисы вышли из строя и временно недоступны», — заявили региональные власти. Ранее крупнейшие российские банки подверглись масштабной DDoS-атаке, исходящей из-за границы. Например, часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений.