На интернет-ресурсы Курской области совершена массированная DDoS-атака

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Сервисы в Курской области оказались под массированной DDoS-атакой, многие из них временно перестали работать Фото:

Интернет-ресурсы в Курской области оказались под массированной DDoS-атакой (на сервер направляется множество запросов, в результате чего он перегружается и перестает работать, — прим. URA.RU). Многие сервисы стали временно недоступны. Об этом сообщили власти региона.

«Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. Многие сервисы вышли из строя и временно недоступны», — заявили региональные власти.

Ранее крупнейшие российские банки подверглись масштабной DDoS-атаке, исходящей из-за границы. Например, часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений.

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Интернет-ресурсы в Курской области оказались под массированной DDoS-атакой (на сервер направляется множество запросов, в результате чего он перегружается и перестает работать, — прим. URA.RU). Многие сервисы стали временно недоступны. Об этом сообщили власти региона. «Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. Многие сервисы вышли из строя и временно недоступны», — заявили региональные власти. Ранее крупнейшие российские банки подверглись масштабной DDoS-атаке, исходящей из-за границы. Например, часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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