Крупнейшие российские банки подверглись мощной атаке из-за рубежа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВТБ сообщил о массированной DDoS-атаке из-за рубежа на российские банки
ВТБ сообщил о массированной DDoS-атаке из-за рубежа на российские банки Фото:

Российские банки столкнулись с масштабной DDOS-атакой, исходящей из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

"Банковский сектор подвергся DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа. Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений", — передает РБК сообщение пресс-службы. В банке уточнили, что проблемы возникли из-за высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров, но в настоящее время сервисы функционируют в штатном режиме, и проводятся меры по минимизации последствий атаки для клиентов.

В свою очередь, Альфа-банк заявил о технических работах, в связи с которыми у части клиентов возникли временные сложности с доступом к приложению и сервису "Альфа-Онлайн". "Сбоя нет <...> Скоро все заработает, рекомендуем войти еще раз позже", — объяснили в пресс-службе Альфа-банка.

Ранее утром, 24 июля, пользователи столкнулись с проблемами в работе мобильных приложений крупнейших российских банков, включая ВТБ, Росбанк, Альфа-банк и Газпромбанк. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает сообщения о сбоях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские банки столкнулись с масштабной DDOS-атакой, исходящей из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ. "Банковский сектор подвергся DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа. Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений", — передает РБК сообщение пресс-службы. В банке уточнили, что проблемы возникли из-за высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров, но в настоящее время сервисы функционируют в штатном режиме, и проводятся меры по минимизации последствий атаки для клиентов. В свою очередь, Альфа-банк заявил о технических работах, в связи с которыми у части клиентов возникли временные сложности с доступом к приложению и сервису "Альфа-Онлайн". "Сбоя нет <...> Скоро все заработает, рекомендуем войти еще раз позже", — объяснили в пресс-службе Альфа-банка. Ранее утром, 24 июля, пользователи столкнулись с проблемами в работе мобильных приложений крупнейших российских банков, включая ВТБ, Росбанк, Альфа-банк и Газпромбанк. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает сообщения о сбоях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...