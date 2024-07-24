Крупнейшие российские банки подверглись мощной атаке из-за рубежа

Российские банки столкнулись с масштабной DDOS-атакой, исходящей из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.
"Банковский сектор подвергся DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа. Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений", — передает РБК сообщение пресс-службы. В банке уточнили, что проблемы возникли из-за высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров, но в настоящее время сервисы функционируют в штатном режиме, и проводятся меры по минимизации последствий атаки для клиентов.
В свою очередь, Альфа-банк заявил о технических работах, в связи с которыми у части клиентов возникли временные сложности с доступом к приложению и сервису "Альфа-Онлайн". "Сбоя нет <...> Скоро все заработает, рекомендуем войти еще раз позже", — объяснили в пресс-службе Альфа-банка.
Ранее утром, 24 июля, пользователи столкнулись с проблемами в работе мобильных приложений крупнейших российских банков, включая ВТБ, Росбанк, Альфа-банк и Газпромбанк. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает сообщения о сбоях.
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