Зампред ЦБ Заботкин рассказал о сроках начала снижения ключевой ставки

Зампред ЦБ Заботкин: о снижении ключевой ставки пока говорить надо

11 августа 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Обсуждение сроков снижения ставки станет актуальным лишь при отсутствии риска ее повышения, Алексей Заботкин Фото: Роман Наумов © URA.RU Центробанк России считает, что говорить о снижении ключевой ставки пока рано, и обсуждение этого вопроса возможно только после исключения риска дальнейшего повышения. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в беседе с журналистами. «Более детально сроки начала снижения ключевой ставки будет уместно обсуждать только тогда, когда с повестки полностью уйдет возможность ее дальнейшего повышения», — рассказал Заботкин в интервью «Российской газете». Он подчеркнул, что текущий высокий уровень ставки необходим для достижения низкой инфляции. Главная задача Банка России — добиться низкой инфляции по широкому кругу потребительских товаров и услуг. Заботкин также заявлял, что ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 20 процентов и выше, если инфляция продолжит расти, а инфляционные ожидания населения и бизнеса останутся высокими. Такая мера будет необходима, если не удастся снизить инфляцию до целевого уровня в четыре процента к 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центробанк России считает, что говорить о снижении ключевой ставки пока рано, и обсуждение этого вопроса возможно только после исключения риска дальнейшего повышения. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в беседе с журналистами. «Более детально сроки начала снижения ключевой ставки будет уместно обсуждать только тогда, когда с повестки полностью уйдет возможность ее дальнейшего повышения», — рассказал Заботкин в интервью «Российской газете». Он подчеркнул, что текущий высокий уровень ставки необходим для достижения низкой инфляции. Главная задача Банка России — добиться низкой инфляции по широкому кругу потребительских товаров и услуг. Заботкин также заявлял, что ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 20 процентов и выше, если инфляция продолжит расти, а инфляционные ожидания населения и бизнеса останутся высокими. Такая мера будет необходима, если не удастся снизить инфляцию до целевого уровня в четыре процента к 2025 году.