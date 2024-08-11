Зампред ЦБ Заботкин рассказал о сроках начала снижения ключевой ставки

Зампред ЦБ Заботкин: о снижении ключевой ставки пока говорить надо
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). День четвёртый., цифры, проценты
Обсуждение сроков снижения ставки станет актуальным лишь при отсутствии риска ее повышения, Алексей Заботкин Фото:

Центробанк России считает, что говорить о снижении ключевой ставки пока рано, и обсуждение этого вопроса возможно только после исключения риска дальнейшего повышения. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в беседе с журналистами.

«Более детально сроки начала снижения ключевой ставки будет уместно обсуждать только тогда, когда с повестки полностью уйдет возможность ее дальнейшего повышения», — рассказал Заботкин в интервью «Российской газете». Он подчеркнул, что текущий высокий уровень ставки необходим для достижения низкой инфляции. Главная задача Банка России — добиться низкой инфляции по широкому кругу потребительских товаров и услуг.

Заботкин также заявлял, что ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 20 процентов и выше, если инфляция продолжит расти, а инфляционные ожидания населения и бизнеса останутся высокими. Такая мера будет необходима, если не удастся снизить инфляцию до целевого уровня в четыре процента к 2025 году.

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Центробанк России считает, что говорить о снижении ключевой ставки пока рано, и обсуждение этого вопроса возможно только после исключения риска дальнейшего повышения. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в беседе с журналистами. «Более детально сроки начала снижения ключевой ставки будет уместно обсуждать только тогда, когда с повестки полностью уйдет возможность ее дальнейшего повышения», — рассказал Заботкин в интервью «Российской газете». Он подчеркнул, что текущий высокий уровень ставки необходим для достижения низкой инфляции. Главная задача Банка России — добиться низкой инфляции по широкому кругу потребительских товаров и услуг. Заботкин также заявлял, что ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 20 процентов и выше, если инфляция продолжит расти, а инфляционные ожидания населения и бизнеса останутся высокими. Такая мера будет необходима, если не удастся снизить инфляцию до целевого уровня в четыре процента к 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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