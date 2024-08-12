Почта-банк прекращает прием заявок на ипотеку

Почта-банк отказался от ипотеки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Почта-банк принял решение о закрытии ипотечного направления, запущенного год назад. С сентября банк прекращает прием новых заявок на ипотеку, обязуясь выдать кредиты по уже одобренным заявкам.

«По уже одобренным заявкам кредиты будут выданы до конца августа. Прием новых прекращается», — пишет « Коммерсант », отмечая, что 9 августа банк официально уведомил своих партнеров о завершении ипотечного кредитования.

Издание также уточняет, что ипотечное направление в Почта-банке было запущено летом 2023 года с льготными программами на строительство индивидуального жилья. В апреле 2024 года банк расширил свои услуги на вторичное жилье.

Ранее URA.RU сообщало, как рыночную ипотеку можно превратить в льготную. Для этого покупателям жилья необходимо найти созаемщиков, которые подойдут под льготные кредитные программы.