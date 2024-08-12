Почта-банк прекращает прием заявок на ипотеку

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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, почта банк
Почта-банк отказался от ипотеки Фото:

Почта-банк принял решение о закрытии ипотечного направления, запущенного год назад. С сентября банк прекращает прием новых заявок на ипотеку, обязуясь выдать кредиты по уже одобренным заявкам.

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«По уже одобренным заявкам кредиты будут выданы до конца августа. Прием новых прекращается», — пишет «Коммерсант», отмечая, что 9 августа банк официально уведомил своих партнеров о завершении ипотечного кредитования.

Издание также уточняет, что ипотечное направление в Почта-банке было запущено летом 2023 года с льготными программами на строительство индивидуального жилья. В апреле 2024 года банк расширил свои услуги на вторичное жилье.

Ранее URA.RU сообщало, как рыночную ипотеку можно превратить в льготную. Для этого покупателям жилья необходимо найти созаемщиков, которые подойдут под льготные кредитные программы.

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Почта-банк принял решение о закрытии ипотечного направления, запущенного год назад. С сентября банк прекращает прием новых заявок на ипотеку, обязуясь выдать кредиты по уже одобренным заявкам. «По уже одобренным заявкам кредиты будут выданы до конца августа. Прием новых прекращается», — пишет «Коммерсант», отмечая, что 9 августа банк официально уведомил своих партнеров о завершении ипотечного кредитования. Издание также уточняет, что ипотечное направление в Почта-банке было запущено летом 2023 года с льготными программами на строительство индивидуального жилья. В апреле 2024 года банк расширил свои услуги на вторичное жилье. Ранее URA.RU сообщало, как рыночную ипотеку можно превратить в льготную. Для этого покупателям жилья необходимо найти созаемщиков, которые подойдут под льготные кредитные программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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