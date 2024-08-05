Россиянам рассказали, как рыночную ипотеку превратить в льготную

Риелтор Шмелев: рыночная ипотека станет льготной с помощью созаемщика

05 августа 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Рыночная ипотека может стать льготной с помощью созаемщика Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Рыночная ипотека может стать льготной, если покупатели жилья найдут созаемщиков, которые подойдут под льготные кредитные программы. Об этом рассказал риелтор Владимир Шмелев. «Основной заемщик может привлечь в качестве созаемщика человека, который подходит под действие „Семейной ипотеки“», — заявил Шмелев в беседе с «Аргументами и фактами». Он добавил, что в таком случае рыночная ипотека под 20-21% станет семейной под 6% годовых. Риелтор также объяснил, что в при таком способе есть риск обмануть самого себя. При заключении договора по соглашению сторон созаемщик получает долю в приобритаемом жилье. Таким образом без его согласия нельзя будет совершать другие сделки с объектом. Для созаемщика тоже есть риски, «Семейной ипотекой» можно можно воспользоваться только раз в жизни. Оказывая помощь он лишается шанса на недорогой кредит. Ранее крупные банки России подняли ставки по ипотеке. Такое решение было принято из-за увеличения ключевой ставки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рыночная ипотека может стать льготной, если покупатели жилья найдут созаемщиков, которые подойдут под льготные кредитные программы. Об этом рассказал риелтор Владимир Шмелев. «Основной заемщик может привлечь в качестве созаемщика человека, который подходит под действие „Семейной ипотеки“», — заявил Шмелев в беседе с «Аргументами и фактами». Он добавил, что в таком случае рыночная ипотека под 20-21% станет семейной под 6% годовых. Риелтор также объяснил, что в при таком способе есть риск обмануть самого себя. При заключении договора по соглашению сторон созаемщик получает долю в приобритаемом жилье. Таким образом без его согласия нельзя будет совершать другие сделки с объектом. Для созаемщика тоже есть риски, «Семейной ипотекой» можно можно воспользоваться только раз в жизни. Оказывая помощь он лишается шанса на недорогой кредит. Ранее крупные банки России подняли ставки по ипотеке. Такое решение было принято из-за увеличения ключевой ставки.