Россиянам рассказали, как рыночную ипотеку превратить в льготную

Риелтор Шмелев: рыночная ипотека станет льготной с помощью созаемщика
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыночная ипотека может стать льготной с помощью созаемщика Фото:

Рыночная ипотека может стать льготной, если покупатели жилья найдут созаемщиков, которые подойдут под льготные кредитные программы. Об этом рассказал риелтор Владимир Шмелев.

«Основной заемщик может привлечь в качестве созаемщика человека, который подходит под действие „Семейной ипотеки“», — заявил Шмелев в беседе с «Аргументами и фактами». Он добавил, что в таком случае рыночная ипотека под 20-21% станет семейной под 6% годовых.

Риелтор также объяснил, что в при таком способе есть риск обмануть самого себя. При заключении договора по соглашению сторон созаемщик получает долю в приобритаемом жилье. Таким образом без его согласия нельзя будет совершать другие сделки с объектом. Для созаемщика тоже есть риски, «Семейной ипотекой» можно можно воспользоваться только раз в жизни. Оказывая помощь он лишается шанса на недорогой кредит.

Ранее крупные банки России подняли ставки по ипотеке. Такое решение было принято из-за увеличения ключевой ставки.

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Рыночная ипотека может стать льготной, если покупатели жилья найдут созаемщиков, которые подойдут под льготные кредитные программы. Об этом рассказал риелтор Владимир Шмелев. «Основной заемщик может привлечь в качестве созаемщика человека, который подходит под действие „Семейной ипотеки“», — заявил Шмелев в беседе с «Аргументами и фактами». Он добавил, что в таком случае рыночная ипотека под 20-21% станет семейной под 6% годовых. Риелтор также объяснил, что в при таком способе есть риск обмануть самого себя. При заключении договора по соглашению сторон созаемщик получает долю в приобритаемом жилье. Таким образом без его согласия нельзя будет совершать другие сделки с объектом. Для созаемщика тоже есть риски, «Семейной ипотекой» можно можно воспользоваться только раз в жизни. Оказывая помощь он лишается шанса на недорогой кредит. Ранее крупные банки России подняли ставки по ипотеке. Такое решение было принято из-за увеличения ключевой ставки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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