Дочь майора свердловской колонии погибла в ДТП

12 августа 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Девочку спасти не удалось, она скончалась на месте от полученных травм Фото: Илья Московец © URA.RU Семилетняя дочь майора внутренней службы ГУФСИН России по Свердловской области Валентины Мишиной скончалась в ДТП. Семья попала в аварию 11 августа на 529 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», рассказали URA.RU в ведомстве. «Столкнулись многотонный МАЗ, водитель которого пересек сплошную линию и оказался на встречной полосе, а также легковые автомобили Toyota RAV4, Toyota Camry и Volvo. Получили травмы пять человек, погиб несовершеннолетний ребенок. В машине Toyota RAV4 ехала семья майора внутренней службы Мишиной Валентины Петровны, старшего инспектора группы коммунально-бытового интендантского и хозяйственного обеспечения ЛИУ-23 (поселка Сосьва)», — поделились в пресс-службе. В результате столкновения семилетняя дочь Мишиной погибла на месте от полученных травм. Свердловское ГУФСИН решило помочь семье и организовать сбор средств на похороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семилетняя дочь майора внутренней службы ГУФСИН России по Свердловской области Валентины Мишиной скончалась в ДТП. Семья попала в аварию 11 августа на 529 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», рассказали URA.RU в ведомстве. «Столкнулись многотонный МАЗ, водитель которого пересек сплошную линию и оказался на встречной полосе, а также легковые автомобили Toyota RAV4, Toyota Camry и Volvo. Получили травмы пять человек, погиб несовершеннолетний ребенок. В машине Toyota RAV4 ехала семья майора внутренней службы Мишиной Валентины Петровны, старшего инспектора группы коммунально-бытового интендантского и хозяйственного обеспечения ЛИУ-23 (поселка Сосьва)», — поделились в пресс-службе. В результате столкновения семилетняя дочь Мишиной погибла на месте от полученных травм. Свердловское ГУФСИН решило помочь семье и организовать сбор средств на похороны.