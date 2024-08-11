11 августа 2024

Дочь майора свердловской колонии погибла в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочку спасти не удалось, она скончалась на месте от полученных травм Фото:

Семилетняя дочь майора внутренней службы ГУФСИН России по Свердловской области Валентины Мишиной скончалась в ДТП. Семья попала в аварию 11 августа на 529 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», рассказали URA.RU в ведомстве.

«Столкнулись многотонный МАЗ, водитель которого пересек сплошную линию и оказался на встречной полосе, а также легковые автомобили Toyota RAV4, Toyota Camry и Volvo. Получили травмы пять человек, погиб несовершеннолетний ребенок. В машине Toyota RAV4 ехала семья майора внутренней службы Мишиной Валентины Петровны, старшего инспектора группы коммунально-бытового интендантского и хозяйственного обеспечения ЛИУ-23 (поселка Сосьва)», — поделились в пресс-службе.

В результате столкновения семилетняя дочь Мишиной погибла на месте от полученных травм. Свердловское ГУФСИН решило помочь семье и организовать сбор средств на похороны.

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Семилетняя дочь майора внутренней службы ГУФСИН России по Свердловской области Валентины Мишиной скончалась в ДТП. Семья попала в аварию 11 августа на 529 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», рассказали URA.RU в ведомстве. «Столкнулись многотонный МАЗ, водитель которого пересек сплошную линию и оказался на встречной полосе, а также легковые автомобили Toyota RAV4, Toyota Camry и Volvo. Получили травмы пять человек, погиб несовершеннолетний ребенок. В машине Toyota RAV4 ехала семья майора внутренней службы Мишиной Валентины Петровны, старшего инспектора группы коммунально-бытового интендантского и хозяйственного обеспечения ЛИУ-23 (поселка Сосьва)», — поделились в пресс-службе. В результате столкновения семилетняя дочь Мишиной погибла на месте от полученных травм. Свердловское ГУФСИН решило помочь семье и организовать сбор средств на похороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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