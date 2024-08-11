11 августа 2024

В Челябинске горячая вода вернется в 963 жилых дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Горячая вода вернется также в 135 социальных учреждений
Горячая вода вернется также в 135 социальных учреждений Фото:

В Челябинске 13 августа заканчивается 5 этап гидравлических испытаний. Горячая вода вернется в 963 жилых дома и 135 социальных учреждений. При этом с 14 августа стартует шестой этап гидравлических испытаний, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Александр Астахов.

«В Челябинске 13 августа заканчивается пятый этап гидравлический испытаний. От горячего водоснабжения были отключены 963 жилых дома, 135 социальных учреждений. С 14 августа по 28 начинается 6 этап гидравлических испытаний. Под отключение попадут 147 многоквартирных домов и 29 социальных учреждений», — отметил Астахов.

Также вице-мэр подчеркнул, что основным вопросом остается подготовка к осенне-зимнему периоду. В 2024 году проверке в Челябинске подлежат 32 теплоснабжающие и две теплосетевые организации, а также 292 организации, обслуживающие жилищный фонд. 

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В Челябинске 13 августа заканчивается 5 этап гидравлических испытаний. Горячая вода вернется в 963 жилых дома и 135 социальных учреждений. При этом с 14 августа стартует шестой этап гидравлических испытаний, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Александр Астахов. «В Челябинске 13 августа заканчивается пятый этап гидравлический испытаний. От горячего водоснабжения были отключены 963 жилых дома, 135 социальных учреждений. С 14 августа по 28 начинается 6 этап гидравлических испытаний. Под отключение попадут 147 многоквартирных домов и 29 социальных учреждений», — отметил Астахов. Также вице-мэр подчеркнул, что основным вопросом остается подготовка к осенне-зимнему периоду. В 2024 году проверке в Челябинске подлежат 32 теплоснабжающие и две теплосетевые организации, а также 292 организации, обслуживающие жилищный фонд. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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