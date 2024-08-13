Британию уличили в подготовке украинских диверсий против РФ

Посол Келин: Британия участвует в подготовке украинских ДРГ против России

14 августа 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

Власти Британии совместно с Украиной участвуют в подготовке украинских диверсантов, заявил посол РФ Андрей Келин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания активно принимает участие в разработке военных действий для украинских ДРГ. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По его словам, Британия играет важную роль на Украине. «Безусловно, стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство», — сообщил Келин. Его слова передает РИА Новости. По словам дипломата, более 800 граждан Великобритании участвовали в спецоперации на Украине, из них 360 погибло. Ранее депутат Госдумы, комитета по безопасности Адальби Шхагошев обвинил Британию в разработке плана совместно с ВСУ по вторжению в Курскую область. Вторжение украинских диверсантов в Курскую область началось 6 августа. Предварительно, со стороны ВСУ погибло уже 2030 военнослужащих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания активно принимает участие в разработке военных действий для украинских ДРГ. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По его словам, Британия играет важную роль на Украине. «Безусловно, стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство», — сообщил Келин. Его слова передает РИА Новости. По словам дипломата, более 800 граждан Великобритании участвовали в спецоперации на Украине, из них 360 погибло. Ранее депутат Госдумы, комитета по безопасности Адальби Шхагошев обвинил Британию в разработке плана совместно с ВСУ по вторжению в Курскую область. Вторжение украинских диверсантов в Курскую область началось 6 августа. Предварительно, со стороны ВСУ погибло уже 2030 военнослужащих.