Юрист предупредил россиян о новой схеме обмана с оформлением льгот

Юрист Соловьев: мошенники предлагают оформить юбилейную льготу по электроэнергии

Мошенники придумали новый способ зарабатывать на электроэнергии, сообщил юрист Иван Соловьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мошенники нашли новый способ заработка на оформлении «юбилейной» льготы для россиян старше 50 лет. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, аферисты, представляясь сотрудниками энергоснабжающих организаций, просят перейти по ссылке и заполнить данные счетов для получения выплат по электроэнергии.

«Сначала аферисты с нажимом интересуются, будет ли человек оформлять льготу. Если он согласится, лжеэнергетики предлагают заполнить форму с указанием личных данных и даже счета, с которого оплачивают электричество — якобы для возвращения „переплаты“», — сообщил Соловьев агенству «Прайм».

Он отметил, что для подтверждения операции мошенники просят перейти по электронной ссылке, чего ни в коем случае делать не стоит. Такой шаг приведет к потере аккаунта на Госуслугах и блокировке счетов. Также мошенники могут перевести жертву на «сотрудников» Центрального Банка или правоохранительных органов, а в результате человек может лишиться не только сбережений, но и квартиры, сообщил Соловьев.

Ранее мошенники изобрели новую схему с использованием портала «Госуслуги» и «Госключа». Получив доступ к личному кабинету, они загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами пользователя. Жертва получает уведомление о том, что доверенность нужно подписать в «Госключе». После этого звонит якобы сотрудник органов внутренних дел, который убеждает жертву подписать доверенность, в ином случае она потеряет все средства. Второй раз звонит уже якобы настоящий сотрудник МВД с просьбой срочно перевести деньги на безопасный счет, сообщает RT.