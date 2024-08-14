14 августа 2024

Пермский суд возобновил дело по иску из-за авторских прав на колбасу

Суд продолжил рассмотрение иска на 140 млн, поданного к мясокомбинату в Кунгуре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Агрофирма Ариант, мясокомбинат. Челябинск, колбаса, свинина, продовольствие, еда, мясо, апк, сельское хозяйство
Тяжбы в суде ведутся из-за авторских прав на мясную продукцию Фото:

Арбитражный суд Пермского края возобновил делопроизводство по иску к ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“» из-за авторских прав на продуктовый бренд. В суд ранее обратилось ПАО «Группа Черкизово», которое потребовало взыскать с комбината более 140 миллионов рублей за использование товарного знака «Южная». Тяжбы по делу на время приостановили из-за обращения ответчика в Роспатент, где он попытался оспорить предоставление защиты прав на бренд.

«От ПАО „Группа Черкизово“ поступило ходатайство о возобновлении производства по делу. Причина — решение Роспатента, который отказал в удовлетворении возражений ООО „Мясокомбинат ‚Кунгурский‘“ против предоставления правовой охраны товарному знаку „Южная“. Арбитражный суд определил — производство по делу возобновить, назначить заседание на 7 октября 2024 года», — сообщается в документе суда. Его копия имеется в распоряжении URA.RU.

ПАО «Группа Черкизово» обратилось в суд с иском к Кунгурскому мясокомбинату в июне 2023 года. Истец потребовал взыскать 141 миллион рублей за использование пермским предприятием товарного знака «Южная». Под ним «Группа Черкизово» выпускает вареную колбасу. Под таким же названием мясокомбинат в Кунгуре производил и продавал мясную грудинку. По данным сайта предприятия, сейчас продукты питания с таким названием в его ассортименте отсутствуют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Пермского края возобновил делопроизводство по иску к ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“» из-за авторских прав на продуктовый бренд. В суд ранее обратилось ПАО «Группа Черкизово», которое потребовало взыскать с комбината более 140 миллионов рублей за использование товарного знака «Южная». Тяжбы по делу на время приостановили из-за обращения ответчика в Роспатент, где он попытался оспорить предоставление защиты прав на бренд. «От ПАО „Группа Черкизово“ поступило ходатайство о возобновлении производства по делу. Причина — решение Роспатента, который отказал в удовлетворении возражений ООО „Мясокомбинат ‚Кунгурский‘“ против предоставления правовой охраны товарному знаку „Южная“. Арбитражный суд определил — производство по делу возобновить, назначить заседание на 7 октября 2024 года», — сообщается в документе суда. Его копия имеется в распоряжении URA.RU. ПАО «Группа Черкизово» обратилось в суд с иском к Кунгурскому мясокомбинату в июне 2023 года. Истец потребовал взыскать 141 миллион рублей за использование пермским предприятием товарного знака «Южная». Под ним «Группа Черкизово» выпускает вареную колбасу. Под таким же названием мясокомбинат в Кунгуре производил и продавал мясную грудинку. По данным сайта предприятия, сейчас продукты питания с таким названием в его ассортименте отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...